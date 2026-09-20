Neapol veze z Florencie jen bod

Další ztrátu utrpěli v italské lize fotbalisté Neapole, kteří v 5. kole neudrželi vedení na hřišti Fiorentiny a pouze remizovali 1:1. V průběžné tabulce patří svěřencům Massimiliana Allegriho až deváté místo a na čelo ztrácejí už šest bodů. Fiorentina nenavázala na první ligový triumf z minulého kola v Benátkách, stále tak čeká na první domácí úspěch a je šestnáctá.
Neapol za vítězstvím nedovedla ani trefa svátečního střelce Gilmoura. Skotský záložník byl ve 23. minutě na konci vydařeného signálu po rohovém kopu a v Serii A se prosadil bez dvou dnů přesně po roce. Za domácí pak svou první trefou v novém angažmá srovnal ve druhém dějství obránce Jiménez.
Výsledky 5. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 5. kola italské fotbalové ligy
Monza – Sassuolo 2:1 (51. a 63. z pen. Varela – 88. Adžič), Boloňa – FC Turín 1:1 (14. Bernardeschi – 77. Kulenovič), Udine – Cagliari 0:1 (54. Maldini), AS Řím – Inter Milán 2:2 (6. a 37. Koné – 46. a 79. Martínez), Benátky - Lazio Řím 0:2 (51. Zaccagni z pen., 60. Noslin), Fiorentina – Neapol 1:1 (51. Jiménez – 23. Gilmour).