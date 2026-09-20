Fotbal

Neapol veze z Florencie jen bod


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Další ztrátu utrpěli v italské lize fotbalisté Neapole, kteří v 5. kole neudrželi vedení na hřišti Fiorentiny a pouze remizovali 1:1. V průběžné tabulce patří svěřencům Massimiliana Allegriho až deváté místo a na čelo ztrácejí už šest bodů. Fiorentina nenavázala na první ligový triumf z minulého kola v Benátkách, stále tak čeká na první domácí úspěch a je šestnáctá.

Neapol za vítězstvím nedovedla ani trefa svátečního střelce Gilmoura. Skotský záložník byl ve 23. minutě na konci vydařeného signálu po rohovém kopu a v Serii A se prosadil bez dvou dnů přesně po roce. Za domácí pak svou první trefou v novém angažmá srovnal ve druhém dějství obránce Jiménez.

Výsledky 5. kola italské fotbalové ligy

Monza – Sassuolo 2:1 (51. a 63. z pen. Varela – 88. Adžič), Boloňa – FC Turín 1:1 (14. Bernardeschi – 77. Kulenovič), Udine – Cagliari 0:1 (54. Maldini), AS Řím – Inter Milán 2:2 (6. a 37. Koné 46. a 79. Martínez), Benátky - Lazio Řím 0:2 (51. Zaccagni z pen., 60. Noslin), Fiorentina – Neapol 1:1 (51. Jiménez 23. Gilmour).

Čtěte také

SESTŘIHAni Palladino Vitíka nepostavil a Boloňa jen remizovala

Ani Palladino Vitíka nepostavil a Boloňa jen remizovala
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.