Fotbalisté rezervy ostravského Baníku využili dvojnásobného oslabení Karviné a v 15. kole zapsali nečekanou výhru 3:1. Lídr tabulky tak podruhé za sebou přišel o dva body, což by ho mohlo stát většinu náskoku. Druhá Dukla se totiž může dotáhnout na jediný bod. Slezské derby rozhodl dvěma góly Šimon Drozd. Příbram porazila Ústí nad Labem 1:0 a Táborsko ukončilo triumfem 3:1 nad Slavií B dlouhé čekaní na vítězství.
Karviná potvrdila, že se jí v posledních týdnech více daří venku. Celek, který byl v létě kvůli účasti v korupční aféře přeřazen z první do druhé ligy, ještě stihl rychle odpovědět na vedoucí gól Baníku, po změně stran ale naprosto selhal.
Zápas se zřejmě lámal v 47. minutě, kdy domácí Condé trefil tyč a nenavázal na vyrovnávací branku z úvodu. Po hodině hry poslal mladíky Baníku znovu do vedení Drozd a následné chvíle favorit psychicky nezvládl.
Nejprve se v 65. minutě nechal po dvou napomínáních za protesty vyloučit Breite a za chvíli udělil rozhodčí Starý rovnou červenou kartu Samkovi za úmyslné kopnutí soupeře zezadu. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval znovu Drozd a stvrdil posun ostravské rezervy na osmé místo neúplné tabulky.
Čtvrtá je Příbram, která po vítězství nad Ústím nad Labem ztrácí na Karvinou sedm bodů. Zápas u Litavky rozhodl v 54. minutě po rohovém kopu hlavičkou Fila. Ambiciózní Severočeši prohloubili výsledkovou krizi, už šest kol po sobě nevyhráli a jsou šestí.
Táborsko se v druhé lize dočkalo vítězství poprvé od konce srpna. Jihočeši, kteří v minulé sezoně hráli baráž o nejvyšší soutěž, figurují těsně za Ústím na sedmé pozici. Rezerva pražské Slavie po nedávné nečekané remíze v Karviné podruhé za sebou utrpěla porážku a na desáté příčce vyrovnané tabulky má o dva body méně než Táborsko.
Podzimní část druholigové sezony skončí za týden 16. kolem.
Fotbalová Chance Národní Liga – 15. kolo:
Fotbalová Chance Národní Liga – 15. kolo:
Táborsko – Slavia B 3:1 (1:0), Karviná – Ostrava B 1:3 (1:1), Příbram – Ústí nad Labem 1:0 (0:0).