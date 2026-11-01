Dukla vyhrála 1:0 pražské derby na Žižkově a stíhá Karvinou

Fotbalisté Dukly ve 13. kole druhé ligy vyhráli v pražském derby 1:0 na Žižkově. Celek z Julisky se v neúplné tabulce posunul na druhé místo o bod před Jihlavu, která má k dobru pondělní dohrávku s Ostravou B.
Pražské derby s minimem gólových šancí rozhodl v 71. minutě Plšek, který po chybě v rozehrávce domácích zužitkoval Mikušovu přihrávku před odkrytou bránu.
Zkušený záložník se střelecky prosadil poprvé od letního návratu po dlouholetém působení v Maďarsku. Dukla vyhrála s Žižkovem čtvrtý ligový vzájemný duel po sobě.
Druhé vítězství za sebou zaznamenala Kroměříž, která uspěla 3:1 na hřišti Kladna. Nováčka soutěže sice poslal do vedení Hrubeš, ještě do přestávky ale vyrovnal Koryčan a stejný hráč dokonal v 77. minutě obrat. Pojistku přidal v nastavení Ovesný.
Výsledky 13. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 13. kola druhé fotbalové ligy
Vlašim – Ústí nad Labem 3:0 (2:0)
Branky: 9. Hodek, 33. Kurka, 86. Teterja. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík. ŽK: Jindra, Pikolon. ČK: 71. Střihavka (trenér, všichni Vlašim). Diváci: 385.
Karviná – Slavia B 2:2 (0:1)
Branky: 49. Breite, 90. Čičovský – 6. a 54. Behenský. Rozhodčí: Trska – Dohnal, Lakomý. ŽK: Chytrý, Milič – Potměšil, Chaluš, Rezek. Diváci: 1381.
Příbram – Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 19. Nghabo, 35. Piško, 88. Málek. Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dohnálek. ŽK: Švestka, Nghabo, Roušar – Havel, Bláha, Heppner, Kateřiňák, Matějka. Diváci: 745.
Třinec – Česká Lípa 1:3 (1:1)
Branky: 38. Cienciala – 70. a 84. Vlk, 27. Dudl. Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Ratajová. ŽK: Černý – Ondráček. Diváci: 537.
Žižkov – Dukla 0:1 (0:0)
Branka: 71. Plšek. Rozhodčí: Zaoral – Volf, Pospíšil. ŽK: Batioja – Okebugwu, Zamazal. Diváci: 2118.
Kladno – Kroměříž 1:3 (1:1)
Branky: 31. Hrubeš – 44. a 77. Koryčan, 90.+4 Ovesný. Rozhodčí: Mankovecký – Dresler, Jurajda. ŽK: Hais, Holík (oba Kroměříž). Diváci: 850.