Fotbalisté Karviné zvítězili ve šlágru 14. kola druhé fotbalové ligy v Jihlavě 3:1 a vedou tabulku o čtyři body. Poraženou Vysočinu na druhém místě vystřídala Dukla, která doma zdolala Příbram 1:0. Jediný gól zápasu dal ve 28. minutě Seif Ali Hindi.
Vlašim prohrála v Opavě 0:1 a Ústí nad Labem před vlastními diváky remizovalo se Žižkovem bez branek. Hosté z Prahy v utkání neproměnili penaltu.
Karviná rozhodla v Jihlavě už v prvním poločase, kdy se trefili Selnar a Samko. Po změně stran zvýšil Kronus, jenž je s osmi góly nejlepším střelcem soutěže. V závěru zkorigoval skóre střídající Mokrovics. Slezané bodovali v šestém kole po sobě, přičemž popáté vyhráli. Vysočina našla přemožitele po sedmi zápasech.
Zaváhání Jihlavy využila Dukla, jejíž vítězství nad Příbramí zařídil po necelé půlhodině hry Hindi. Oba týmy na sebe narazily poprvé po více než dvou a půl letech. Příbram na Duklu ztrácí šest bodů, ve druhé lize ale zaznamenala teprve třetí porážku. Dejvický celek bodoval v osmi z posledních devíti kol. Středočeši v osmém venkovním duelu druholigové sezony poprvé nebodovali.
Také Opava dala jediný gól v úvodním dějství, prosadil se Zálešák. Slezané zvítězili po třech kolech a posunuli se na sedmé místo. Vlašim prohrála dvě z posledních tří utkání, obě venku, a zůstala čtvrtá.
Souboj Ústí nad Labem se Žižkovem nenašel střelce. Už ve třetí minutě domácí obránce Fantiš trefil břevno, na druhé straně Mareš nezužitkoval pokutový kop, který chytil Holý. Severočeši nedokázali zvítězit už pět kol a jsou šestí, dvanáctí Pražané čekají na výhru čtyři zápasy.
Výsledky 14. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 14. kola druhé fotbalové ligy
Dukla Praha – Příbram 1:0 (1:0)
Branka: 28. Hindi. Rozhodčí: Panský – V. Ježek, O. Ježek. ŽK: Okebugwu – Tošnar, Urbanec, Krulich. Diváci: 1497.
Jihlava – Karviná 1:3 (0:2)
Branky: 87. Mokrovics – 22. Selnar, 39. Samko, 46. Kronus. Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Cichra. ŽK: Čermák – Čičovský, Míšek. Diváci: 879.
Ústí nad Labem – Žižkov 0:0
Rozhodčí: Orel – Novák, Dohnal. ŽK: Yameogo, Kott – Kaulfus, Prošek. Diváci: 804.
Opava – Vlašim 1:0 (1:0)
Branka: 39. Zálešák. Rozhodčí: Žurek – Antoníček, Marek. ŽK: Múdry, Lehoczki, Janoščín – Kulhánek, Pikolon, Teterja. Diváci: 978.