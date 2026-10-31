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SESTŘIHTáborsko nevyhrálo od srpna, podlehlo Příbrami 0:3


31. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Příbram ve 13. kole druhé fotbalové ligy jasně porazila doma Táborsko 3:0 a ukončila tak dlouhé čekání na výhru. Oba týmy v sezoně šestkrát remizovaly a Táborsko v lize vyhrálo naposled 21. srpna. Příbram se v neúplné tabulce dotáhla na třetí Vlašim, Táborsko zůstává deváté.

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Sestřih utkání Příbram – Táborsko
Zdroj: ČT sport

O výsledku rozhodli dva střední obránci, když se po centrech Jaroslava Málka prosadili v 19. minutě Paul Nghabo a v 35. minutě Milan Piško. Málek pak v 88. minutě přidal třetí gól a je s pěti brankami v letošní sezoně nejlepším střelcem Příbrami.

Ve druhém utkání 13. kola podlehl Třinec hostující České Lípě 1:3.

Výsledky 13. kola druhé fotbalové ligy

Příbram – Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 19. Nghabo, 35. Piško, 88. Málek. Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dohnálek. ŽK: Švestka, Nghabo, Roušar – Havel, Bláha, Heppner, Kateřiňák, Matějka. Diváci: 745.

Třinec – Česká Lípa 1:3 (1:1)
Branky: 38. Cienciala – 70. a 84. Vlk, 27. Dudl. Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Ratajová. ŽK: Černý – Ondráček. Diváci: 537.

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Sestřih zápasů 12. kola druhé fotbalové ligy
Zdroj: ČT sport

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