Bayern doma jen remizoval, do finále Ligy mistrů jde znovu PSG

Paris St. Germain je po roce opět ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě mu na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1:1. Posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
Pařížský klub vyhrál před týdnem doma 5:4 a Ousmane Dembélé už ve třetí minutě jeho celkový náskok ještě zvýšil. Až v nastavení vyrovnal Harry Kane, ale to už na postupu hostů nic nezměnilo.
Brankář a kapitán Bayernu Manuel Neuer litoval, že vyrovnávací gól přišel až v závěru. „Dnes nám v útoku chyběl zabijácký instinkt. Takový, jaký měl soupeř v prvním zápase. Ale nakonec jsme přece jen měli šanci zápas vyhrát. Byli jsme blízko, ale gól přišel příliš pozdě,“ posteskl si Neuer. Portugalský záložník Joao Neves měl důvod k oslavám. „Věděli jsme, co nás tady čeká, a my umíme trpět. Můžeme být hrdí na to, jak daleko jsme znovu došli,“ řekl.
Ve srovnání s prvním zápasem udělali trenéři jen po jedné změně. V domácí obraně nastoupil Rakušan Laimer místo Kanaďana Daviese, na druhé straně zraněného Maročana Hakimího nahradil Španěl Ruiz. Ale opakování střeleckého rekordu semifinále milionářské soutěže se diváci nedočkali.
Přitom úvod sliboval, že by to mohly být opět brankové hody. Domácí obraně utekl gruzínský útočník Kvaracchelija, našel Dembélého a majitel Zlatého míče se posedmé zapsal mezi střelce v tomto ročníku Ligy mistrů.
Bayern se hnal za vyrovnáním. Kolumbijský záložník Díaz, který na podzim dvěma góly rozhodl vzájemný zápas ve skupinové fázi, dvakrát zamotal hlavy pařížským zadákům a Francouz Olise jen těsně přestřelil. Ale ruský brankář Safonov musel poprvé zasáhnout až tři minuty před přestávkou při střele Musialy. Náskok hostů mohl být ještě větší, ale brankář Neuer vytáhl hlavičku Portugalce Nevese na roh.
Po změně stran tlak Bayernu sílil, střely přibývaly, ale skóre se dlouho neměnilo. Ani Angličan Kane, který dal gól v šesti po sobě jdoucích zápasech Ligy mistrů, se nemohl prosadit. Na druhé straně při brejcích do odkryté obrany musel třikrát zasáhnout Neuer a Doué ve výhodné pozici trefil jen boční síť.
Až ve čtvrté nastavené minutě srovnal Kane a byl to už jeho 14. gól v tomto ročníku. Ale Mbappého z Realu Madrid, který má na kontě ještě o jeden víc, už nedožene. Do finále postoupil Paris St. Germain a v něm se utká s Arsenalem. Loni v semifinále vyhrál oba vzájemné zápasy. Trenér Luis Enrique může dosáhnout už potřetí na nejcennější klubovou trofej, kterou získal v roce 2015 s Barcelonou a loni s PSG. Bayern ztroskotal v semifinále pošesté za sebou.
PSG se v Mnichově daří. Před pěti lety byl poslední, kdo tady Bayern v Lize mistrů pokořil, a loni na stejném stadionu deklasoval ve finále Inter Milán 5:0. Nejproduktivnější tým v soutěži má na kontě už 44 branek a jen jedna mu chybí ke střeleckému rekordu Barcelony ze sezony 1999/2000.
Výsledek odvetného semifinále fotbalové Ligy mistrů
Výsledek odvetného semifinále fotbalové Ligy mistrů
Bayern Mnichov – Paris St. Germain 1:1 (0:1)
Branky: 90.+4 Kane – 3. Dembélé. Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portug.) – Di Bello (video, It.). ŽK: Tah, Díaz – Mendes, Kvaracchelija, Marquinhos.
První zápas 4:5, postoupil Paris St. Germain.
Bayern: Neuer – Stanišič (68. Davies), Upamecano (85. Karl), Tah (68.Kim Min-ča), Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala (79. Jackson), Díaz – Kane. Trenér: Kompany.
PSG: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) – Ruiz (76. Beraldo), Vitinha, Neves – Doué (76. Hernández), Dembélé (65. Barcola), Kvaracchelija. Trenér: Enrique.
Čtěte také
Arsenalu stačil v odvetě jediný gól. Kanonýrům vystřelil finále Ligy mistrů Saka
5. 5. 2026
Ofenzivní festival v Parku princů vyšel lépe PSG, Bayern si odvezl porážku 4:5
28. 4. 2026
Tisk o devítigólovém thrilleru PSG a Bayernu: Zápas, jaký jsme dlouho neviděli
29. 4. 2026
Kompany k rekordní přestřelce: Skórovat umíme a předvedeme to znovu i doma
29. 4. 2026