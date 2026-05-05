Arsenalu stačil v odvetě jediný gól. Kanonýrům vystřelil finále Ligy mistrů Saka

Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili do finále. Jedinou branku na Emirates Stadium vstřelil ve 44. minutě kapitán londýnského celku Bukayo Saka. Kanonýři si o triumf v prestižní pohárové soutěži zahrají po dvaceti letech.
Při své dosud jediné finálové účasti podlehli Gunners v roce 2006 Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain – Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu ve středu.
„Oběma týmům šlo o hodně, všichni byli pod obrovským tlakem. Jsem šťastný, že jsme to zvládli a jsme ve finále. Sami vidíte, co to znamená pro nás i pro fanoušky, je to nádhera,“ řekl Saka v rozhovoru pro Amazon Prime.
První poločas proběhl podobně jako před týdnem v Madridu bez větších gólových šancí, Arsenal přesto šel znovu těsně před přestávkou do vedení. V 45. minutě brankář Oblak vyrazil Trossardovu střelu jen k Sakovi, který bez problémů zakončil do odkryté sítě.
„Někdy se to odrazí k vám, jindy zase ne, ale vždycky tam musíte být. A já tam byl,“ podotkl anglický reprezentant, který se prosadil potřetí v sezoně Ligy mistrů a poprvé od listopadového vítězství v Praze proti Slavii.
V 51. minutě Giuliano Simeone vystihl Riceovu zpětnou hlavičku, obešel gólmana Rayu a mohl zakončit do prázdné brány, lehce tísněn Gabrielem ale netrefil míč čistě. Vzápětí musel Raya rychle k zemi po Griezmannově ráně z hranice pokutového území.
Domácí ve druhé půli drželi náskok a trpělivě čekali na příležitost. V 66. minutě byl blízko navýšení skóre Gyökeres, po Hincapiého centru sám na malém vápně trestuhodně přestřelil.
Atlético si v závěru vypracovalo tlak, stejně jako při porážce 0:4 v ligové fázi ale na stadionu Emirates neskórovalo. Rayu prověřil pouze Llorente v 81. minutě, jeho střele chyběla razance. Vítěz ligové fáze Arsenal v této sezoně milionářské soutěže neprohrál ani 14. utkání.
Výsledek odvetného semifinále Ligy mistrů
Arsenal FC – Atlético Madrid 1:0 (1:0)
Branka: 45. Saka. Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Arteta (trenér), Arrizabalaga (mimo hřiště) – Pubill, Koke, D. Simeone (trenér). První zápas 1:1, postoupil Arsenal.
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapié) – Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) – Saka (58. Madueke), Eze (58. Ödegaard), Trossard (83. Martinelli) – Gyökeres. Trenér: Arteta.
Atlético: Oblak – Pubill, Le Normand (57. Sörloth), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) – Griezmann (66. Baena), Álvarez (66. Almada). Trenér: D. Simeone.