Fotbal

Arsenalu stačil v odvetě jediný gól. Kanonýrům vystřelil finále Ligy mistrů Saka


5. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili do finále. Jedinou branku na Emirates Stadium vstřelil ve 44. minutě kapitán londýnského celku Bukayo Saka. Kanonýři si o triumf v prestižní pohárové soutěži zahrají po dvaceti letech.

Při své dosud jediné finálové účasti podlehli Gunners v roce 2006 Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain – Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu ve středu.

„Oběma týmům šlo o hodně, všichni byli pod obrovským tlakem. Jsem šťastný, že jsme to zvládli a jsme ve finále. Sami vidíte, co to znamená pro nás i pro fanoušky, je to nádhera,“ řekl Saka v rozhovoru pro Amazon Prime.

První poločas proběhl podobně jako před týdnem v Madridu bez větších gólových šancí, Arsenal přesto šel znovu těsně před přestávkou do vedení. V 45. minutě brankář Oblak vyrazil Trossardovu střelu jen k Sakovi, který bez problémů zakončil do odkryté sítě.

„Někdy se to odrazí k vám, jindy zase ne, ale vždycky tam musíte být. A já tam byl,“ podotkl anglický reprezentant, který se prosadil potřetí v sezoně Ligy mistrů a poprvé od listopadového vítězství v Praze proti Slavii.

V 51. minutě Giuliano Simeone vystihl Riceovu zpětnou hlavičku, obešel gólmana Rayu a mohl zakončit do prázdné brány, lehce tísněn Gabrielem ale netrefil míč čistě. Vzápětí musel Raya rychle k zemi po Griezmannově ráně z hranice pokutového území.

Domácí ve druhé půli drželi náskok a trpělivě čekali na příležitost. V 66. minutě byl blízko navýšení skóre Gyökeres, po Hincapiého centru sám na malém vápně trestuhodně přestřelil.

Atlético si v závěru vypracovalo tlak, stejně jako při porážce 0:4 v ligové fázi ale na stadionu Emirates neskórovalo. Rayu prověřil pouze Llorente v 81. minutě, jeho střele chyběla razance. Vítěz ligové fáze Arsenal v této sezoně milionářské soutěže neprohrál ani 14. utkání.

Výsledek odvetného semifinále Ligy mistrů

Arsenal FC – Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Branka: 45. Saka. Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Arteta (trenér), Arrizabalaga (mimo hřiště) – Pubill, Koke, D. Simeone (trenér). První zápas 1:1, postoupil Arsenal.
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapié) – Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) – Saka (58. Madueke), Eze (58. Ödegaard), Trossard (83. Martinelli) – Gyökeres. Trenér: Arteta.
Atlético: Oblak – Pubill, Le Normand (57. Sörloth), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) – Griezmann (66. Baena), Álvarez (66. Almada). Trenér: D. Simeone.

Související články

Nechápu, jak mohl rozhodčí penaltu odvolat. Neskutečně mě to štve, soptil Arteta

30. 4. 2026

Nechápu, jak mohl rozhodčí penaltu odvolat. Neskutečně mě to štve, soptil Arteta

Semifinále LM mezi Atléticem a Arsenalem vítěze nemělo

29. 4. 2026

Semifinále LM mezi Atléticem a Arsenalem vítěze nemělo
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.