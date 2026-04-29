Kompany k rekordní přestřelce: Skórovat umíme a předvedeme to znovu i doma

Trenér Bayernu Vincent Kompany věří, že v domácí odvetě Ligy mistrů se jeho svěřencům podaří obhájce trofeje Paris St. Germain porazit. Už před úterním úvodním semifinále na hřišti PSG podle svých slov cítil, že podobný zápas, jaký diváci nakonec v Parku princů viděli, může přijít. Domácí v rekordní přestřelce zvítězili 5:4. Kapitán hostů Joshua Kimmich naopak uvedl, že tak otevřené utkání nečekal.
Souboj dvou gigantů nabídl řadu rekordů. Jen v prvním poločase padlo pět branek. Celkových devět gólů je nové maximum v semifinálovém zápase Ligy mistrů, dosavadní nejvyšší počet byl sedm. Pokud se do statistik započte i předchůdce současné soutěže Pohár mistrů evropských zemí, pak stejně branek viděli diváci pouze v květnu 1960, kdy Frankfurt v odvetném semifinále zvítězil na hřišti Glasgow Rangers 6:3.
„Když jdou dva týmy do utkání s takhle podobným nastavením, pak se přesně tohle může stát. Měl jsem pocit, že takový zápas může přijít. Když venku pětkrát inkasujete, je obvykle po semifinále. My jsme ale dali čtyři branky a mohli jsme přidat další, dokonce dvě i tři,“ řekl Kompany, jenž kvůli třem žlutým kartám sledoval duel pouze z hlediště. Na lavičce ho nahradil asistent Aaron Danks.
Bayern, který už s předstihem obhájil titul v německé lize, s PSG po necelé hodině hry prohrával 2:5. Dvěma rychlými góly po sobě se ale do zápasu vrátil. „Čekalo se, že to bude vyrovnané, ale nemyslel jsem si, že to bude tak otevřené. V jednu chvíli jsme prohrávali o tři góly, vrátili se a cítili, že bychom mohli vyrovnat. Zvlášť na konci, protože Paříž vypadala unaveně, dostávali křeče a snažili se získat čas,“ uvedl Kimmich.
„Pořád jsme si věřili, že dovedeme být nebezpeční. Často jsme se dostali před branku PSG velmi rychle s minimálním držením míče. Zároveň jsme ale byli zranitelní v protiútocích, které jsme ve druhé půli nebránili dobře. Čtyři góly v Paříži dokazují, že umíme skórovat. A předvedeme to znovu i doma,“ prohlásil Kompany.
Odveta se odehraje příští středu. „Stojíme proti nejlepšímu týmu v Evropě, jsou to úřadující šampioni. Je to stále otevřené. Potřebujeme, aby nám pomohl náš stadion. Je to legendární místo, kde náš klub dosáhl spousty úspěchů. Nemůžeme si přát víc. Fakta jsou jasná: hrajeme doma a musíme vyhrát. To se nám daří často a s podporou fanoušků si rozhodně věříme,“ uvedl někdejší belgický reprezentant.