Ofenzivní festival v Parku princů vyšel lépe PSG, Bayern si odvezl porážku 4:5

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Khvicha Kvaratskhelia a Ousmane Dembélé.
„Byl to velmi, velmi intenzivní zápas. V mnoha pasážích jsme ukázali, jaký jsme tým. Do odvety půjdeme s velkým sebevědomím, dáme do toho vše. Chceme postoupit do finále,“ řekl pro Prime Video obránce Bayernu Jonathan Tah.
Bayernu chyběl vykartovaný trenér Kompany, jehož zastoupil asistent Danks. V 16. minutě Pacho fauloval Díaze a švýcarský rozhodčí Schärer odpískal pokutový kop.
Z něj se nemýlil tradiční exekutor Kane. V soutěži skóroval v šestém utkání po sobě, do něhož nastoupil, což se mu povedlo jako prvnímu anglickému hráči.
Celkově se trefil potřinácté v sezoně Ligy mistrů. Na nejlepšího kanonýra Mbappého z Realu Madrid, který ve čtvrtfinále nestačil právě na Bayern, ztrácí jen dva zásahy.
Vzápětí Olise neproměnil velkou šanci. Vyrovnat mohl Dembélé, úřadující vítěz Zlatého míče ale samostatný únik zakončil špatně. Jeho spoluhráč Kvaratskhelia se však vzápětí nemýlil střelou na zadní tyč.
Na opačné straně Oliseho individuální akce skončila na tyči. V 33. minutě dokonali domácí obrat, když si Neves naběhl na Dembélého centr z rohu a hlavou skóroval. Nesmírně atraktivní zápas pokračoval i nadále, Olise dělovkou vyrovnal.
V nastavení úvodního dějství Dembélé nastřelil Daviesovu ruku a Schärer po zásahu viderozhodčího a přezkoumání opakovaných záběrů nařídil pro domácí penaltu, byť hosté reklamovali, že se míč odrazil do hráčovy ruky od jeho břicha.
Pokutový kop proměnil Dembélé, byť gólman Neuer vystihl směr jeho zakončení. Ještě nikdy předtím nepadlo v semifinálovém utkání Ligy mistrů pět branek v jednom poločase.
Gólové hody v Parku princů pokračovaly i po změně stran. V rozmezí necelých dvou a půl minut Kvaratskhelia s Dembélém navýšili náskok už na rozdíl tří tref.
Jenže ani to Bayern nezlomilo a během 65. až 68 minuty se přiblížil na rozdíl jedné branky zásluhou Upamecana a Díaze. V závěru střídající domácí hráč Mayulu zasáhl břevno, v nastavení pak Pacho vyhlavičkoval před brankou Kimmichův pokus.
„Bylo to utkání dvou týmů, které útočí a věří si. Víme, že Bayern je špičkové mužstvo, ale to my taky. Máme radost z výhry, byť jsme vedli 5:2. Byl to neuvěřitelný zápas,“ prohlásil Dembélé.
Odveta v Mnichově je na programu 6. května. Vítěz dvojzápasu se ve finále utká s lepším z dvojice Atlético Madrid – Arsenal, jejichž úvodní utkání se odehraje ve středu. Finále Ligy mistrů bude hostit 30. května Budapešť.
Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů
Paris St. Germain – Bayern Mnichov 5:4 (3:2)
Branky: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 z pen. a 58. Dembélé, 33. Neves – 17. Kane z pen., 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Díaz. Rozhodčí: Schärer (Švýc.) – Nevado, Porrasová Ayusová – Del Cerro Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Marquinhos, Riaz, Hakimí (všichni PSG).
PSG: Safonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernández) – Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves – Doué (70. Barcola), Dembélé, Kvaracchelija (84. Mayulu). Trenér: Enrique.
Bayern: Neuer – Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) – Kimmich, Pavlovic (90.+3 Jackson) – Olise, Musiala (79. Goretzka), Díaz – Kane. Trenér: Danks.