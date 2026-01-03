Fotbal

Barcelona zvítězila nad Espaňolem. Rozhodla v závěru utkání


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Barcelona přidala ve španělské fotbalové lize již deváté vítězství v řadě, když porazila Espaňol 2:0. V městském derby o třech bodech však musela rozhodovat až v posledních pěti minutách. Ty svými trefami nakonec zařídili Dani Olmo a Robert Lewandovski. V tabulce vede Barcelona o sedm bodů před Realem Madrid.

Olmo přišel na hřiště v 64. minutě a nastoupil poprvé od začátku prosince. Gól dal při třetím startu za sebou. Navázal na poslední trefu do sítě Atlética Madrid, krátce po níž musel kvůli zranění ramena střídat.

Barcelona zvítězila v osmém soutěžním zápase po sobě a počtvrté za sebou výsledkem 2:0. Espaňol prohrál po pěti výhrách a v tabulce zůstal pátý.

Villarreal vyhrál 3:1 na hřišti Elche a ukončil soupeři domácí neporazitelnost v sezoně. V tabulce se "Žlutá ponorka" posunula na třetí místo před Atlético, navíc odehrála oproti madridskému týmu o zápas méně.

Na vlastním stadionu už v lize neprohrály jen Barcelona a Atlético. Osud Elche se začal naplňovat už v první čtvrthodině po gólech Moleira a Mikautadzeho. Domácí sice do poločasu snížili, ale dvougólový náskok Villarrealu sedm minut před koncem vrátil krajní bek Pedraza. Hosté zvítězili po třech soutěžních porážkách.

