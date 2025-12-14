Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1, oklepal se z porážky s Celtou Vigo a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Jejich přemožitel z minulého kola porazil doma 2:0 Bilbao. Sevilla zdolala nováčka z Ovieda 4:0, uspěla po třech zápasech. Hosté naopak natáhli sérii bez výhry na devět utkání a jsou předposlední s pětibodovým mankem na záchranu.
Real Madrid vyhrál na hřišti Alavésu, Celta Vigo porazila Bilbao
Real vedl od 24. minuty po 17. ligové brance Mbappého, který si tak drží průměr více než gólu na zápas a v čele tabulky střelců má na druhého Torrese z Barcelony náskok šesti tref.
Alavés v 67. minutě reagoval na nepříznivý stav trojitým střídáním a jeden z nových hráčů na trávníku – útočník Vicente – po třech minutách srovnal. Domácí se z nerozhodného skóre však radovali jen šest minut, pak zafungovala spolupráce brazilského dua Vinícius Júnior – Rodrygo a druhý jmenovaný dal vítězný gól.
Celtu poslal ve 48. minutě do vedení Swedberg a navázal na dvoubrankové představení z minulého kola na hřišti Realu. Jednadvacetiletého švédského útočníka v 55. minutě doplnil Abdellaoui.
Hosté měli šanci zdramatizovat utkání z penalty, Nico Williams však selhal. Athletic si připsal třetí porážku z posledních pěti kol a ze 7. místa ztrácí na pohárové příčky bod. Celta je o jedno místo a bod horší.
Sevilla brzy vedla po Adamsově gólu. Nigerijského útočníka do přestávky napodobil Sow a ve druhém dějství se prosadili Mendy a Ejuke. Oviedo navíc v závěru přišlo o obránce Carma, protože dostal během necelých dvou minut dvě žluté karty.
Z programu 16. kola vypadl zápas třetího Villarrealu na hřišti posledního Levante. Vedení ligy utkání odložilo kvůli silným dešťům v regionu a s ohledem na bezpečnostní doporučení úřadů v souvislosti s meteorologickou výstrahou pro okolí Valencie.
Výsledky 16. kola španělské fotbalové ligy
FC Sevilla – Oviedo 4:0 (4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke), Celta Vigo – Bilbao 2:0 (48. Swedberg, 55. Abdellaoui), Alavés – Real Madrid 1:2 (69. Vicente – 24. Mbappé, 76. Rodrygo), utkání Levante – Villarreal bylo kvůli silnému dešti odloženo.