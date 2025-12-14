La Liga

Real Madrid vyhrál na hřišti Alavésu, Celta Vigo porazila Bilbao


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1, oklepal se z porážky s Celtou Vigo a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Jejich přemožitel z minulého kola porazil doma 2:0 Bilbao. Sevilla zdolala nováčka z Ovieda 4:0, uspěla po třech zápasech. Hosté naopak natáhli sérii bez výhry na devět utkání a jsou předposlední s pětibodovým mankem na záchranu.

Real vedl od 24. minuty po 17. ligové brance Mbappého, který si tak drží průměr více než gólu na zápas a v čele tabulky střelců má na druhého Torrese z Barcelony náskok šesti tref.

Alavés v 67. minutě reagoval na nepříznivý stav trojitým střídáním a jeden z nových hráčů na trávníku – útočník Vicente – po třech minutách srovnal. Domácí se z nerozhodného skóre však radovali jen šest minut, pak zafungovala spolupráce brazilského dua Vinícius Júnior – Rodrygo a druhý jmenovaný dal vítězný gól.

Celtu poslal ve 48. minutě do vedení Swedberg a navázal na dvoubrankové představení z minulého kola na hřišti Realu. Jednadvacetiletého švédského útočníka v 55. minutě doplnil Abdellaoui.

Hosté měli šanci zdramatizovat utkání z penalty, Nico Williams však selhal. Athletic si připsal třetí porážku z posledních pěti kol a ze 7. místa ztrácí na pohárové příčky bod. Celta je o jedno místo a bod horší.

Sevilla brzy vedla po Adamsově gólu. Nigerijského útočníka do přestávky napodobil Sow a ve druhém dějství se prosadili Mendy a Ejuke. Oviedo navíc v závěru přišlo o obránce Carma, protože dostal během necelých dvou minut dvě žluté karty.

Z programu 16. kola vypadl zápas třetího Villarrealu na hřišti posledního Levante. Vedení ligy utkání odložilo kvůli silným dešťům v regionu a s ohledem na bezpečnostní doporučení úřadů v souvislosti s meteorologickou výstrahou pro okolí Valencie.

Výsledky 16. kola španělské fotbalové ligy

FC Sevilla – Oviedo 4:0 (4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke), Celta Vigo – Bilbao 2:0 (48. Swedberg, 55. Abdellaoui), Alavés – Real Madrid 1:2 (69. Vicente – 24. Mbappé, 76. Rodrygo), utkání Levante – Villarreal bylo kvůli silnému dešti odloženo.

