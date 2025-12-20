Real Madrid v 17. kole La Ligy zvítězil doma nad Sevillou 2:0 a stáhl náskok vedoucí Barcelony, která se v neděli představí na hřišti třetího Villarrealu, na jeden bod. Kylian Mbappé ve druhém poločase z penalty vstřelil 59. gól v dresu Realu za letošní rok, čímž vyrovnal 12 let starý klubový rekord Cristiana Ronalda a stylově oslavil 27. narozeniny.
Real Madrid porazil Sevillu. Mbappé se trefil a vyrovnal klubový rekord Ronalda
Real poslal do vedení ve 38. minutě Bellingham. Sevilla po přestávce odpověděla velkými šancemi Sáncheze a Romera, ani jeden z nich ale nevyzrál na brankáře Courtoise.
V 57. minutě mohl domácím dodat klid Mbappé, ale hlavou trefil jen břevno. Vytrvalou snahu hostí o vyrovnání utnula druhá žlutá karta Marcaa v 68. minutě. Bílý balet definitivně rozhodl o svém triumfu čtyři minuty před koncem, kdy se z penalty poosmnácté v sezoně prosadil Mbappé.
San Sebastian remizoval na hřišti Levante 1:1. Oba celky po utkání oznámily příchody nových trenérů. Real Sociedad bude trénovat Američan Matarazzo, Levante Portugalec Castro.
Ten přebírá nováčka na posledním místě tabulky šest bodů od záchrany, San Sebastian je 16. a na sestupové pásmo má jen dvoubodový náskok.
Výsledky 17. kola španělské fotbalové ligy
Oviedo – Celta Vigo 0:0, Levante – San Sebastian 1:1 (90.+4 Dela z pen. – 45.+1 Kubo), Pamplona – Alavés 3:0 (72. a 82. z pen. Budimir, 90.+3 García), Real Madrid – FC Sevilla 2:0 (38. Bellingham, 86. Mbappé z pen.).