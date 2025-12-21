Fotbalisté Atlética Madrid ve španělské lize vyhráli v 17. kole na hřišti Girony 3:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo před Villarreal, který nestačil na Barcelonu a prohrál 0:2. Katalánský klub vede o čtyři body před Realem Madrid. Góly dali Raphinha a Yamal.
Barcelona zdolala Villarreal. Atlético Madrid zvítězilo a posunulo se na třetí místo
Barcelona skórovala ve 38. ligovém zápase po sobě a překonala svou nejdelší gólovou sérii v La Lize za posledních 12 let. Postaral se o to už ve 12. minutě z penalty Brazilec Raphinha, který se trefil posedmé v ročníku.
Druhý gól Katalánců přidal po změně stran Yamal a v tabulce střelců Raphinhův gólový účet dorovnal. V té době už Barcelona hrála v početní výhodě, protože v závěru prvního poločasu obdržel červenou kartu stoper Veiga, který surovým skluzem fauloval právě Yamala. Villarreal prohrál po šesti kolech a poprvé na domácí půdě.
O vedoucí gól Atlética se stejně jako v minulém kole postaral záložník Koke. Bývalý španělský reprezentant se trefil zpoza vápna do horního rohu branky a skóroval podruhé v sezoně.
Na kontě už má více branek, než kolik jich vstřelil v posledních třech ligových ročnících. Jednalo se o Kokeho 50. gól za Atlético Madrid, jehož dres obléká od roku 2009 a odehrál za něj 708 zápasů.
Ještě do poločasu vedení navýšil střídající Gallagher, který v 28. minutě nahradil zraněného Gonzáleze. Třetí branku přidal v nastaveném čase Griezmann rovněž po příchodu z lavičky. Střídající hráči Atlética Madrid už v sezoně dali deset branek, nejvíce v lize.
Elche zdolalo 4:0 Vallecano a udrželo domácí ligovou neporazitelnost, která čítá devět zápasů. Tím se mohou v La Lize pochlubit jen Barcelona a Atlético Madrid. Elche se díky vítězství posunulo na 9. místo. Vallecano nezvítězilo v sedmém ligovém zápase po sobě a v tabulce je patnácté.
Výsledky 17. kola španělské fotbalové ligy
Girona – Atlético Madrid 0:3 (13. Koke, 38. Gallagher, 90.+2 Griezmann), Villarreal – FC Barcelona 0:2 (12. Raphinha z pen., 63. Yamal), Elche – Vallecano 4:0 (6. Fort, 67. Rodríguez, 70. Valera, 90.+1 Neto), Betis Sevilla – Getafe 4:0 (16. a 49. Ruibal, 52. Fornals, 60. Hernández).