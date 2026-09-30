Chelsea ubránila Lyon a odváží si bod, Barcelona deklasovala AS Řím

Ve druhém kole Ligy mistryň hrál Lyon na domácím hřišti s Chelsea bez branek, přestože si v utkání vypracoval několik nadějných šancí. Plný počet bodů ze dvou duelů má Barcelona, která přehrála AS Řím 6:0.
Barcelonu, jež navázala na předchozí vysoký triumf nad pařížským FC (5:2), táhly dvě dvougólové střelkyně – Norka Caroline Grahamová a Španělka Claudia Pinaová.
Venku se kromě Barcelony dařilo také Juventusu, který porazil Häcken 3:0, a také Bayernu. Mnichovanky se po stejném výsledku radovaly proti Benfice. Souboj mezi Paříží FC a Arsenalem skončil remízou 2:2.
Za vedoucí Barcelonou je kvarteto týmů se čtyřmi body – Lyon, Bayern, Arsenal a Chelsea. Na první body čeká Austria Vídeň, Koge, Häcken a Servette z Ženevy.