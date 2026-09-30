Fotbal

Chelsea ubránila Lyon a odváží si bod, Barcelona deklasovala AS Řím

  • tor

před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání Lyon – Chelsea
Zdroj: ČT sport

Ve druhém kole Ligy mistryň hrál Lyon na domácím hřišti s Chelsea bez branek, přestože si v utkání vypracoval několik nadějných šancí. Plný počet bodů ze dvou duelů má Barcelona, která přehrála AS Řím 6:0.

Barcelonu, jež navázala na předchozí vysoký triumf nad pařížským FC (5:2), táhly dvě dvougólové střelkyně – Norka Caroline Grahamová a Španělka Claudia Pinaová.

Venku se kromě Barcelony dařilo také Juventusu, který porazil Häcken 3:0, a také Bayernu. Mnichovanky se po stejném výsledku radovaly proti Benfice. Souboj mezi Paříží FC a Arsenalem skončil remízou 2:2.

Za vedoucí Barcelonou je kvarteto týmů se čtyřmi body – Lyon, Bayern, Arsenal a Chelsea. Na první body čeká Austria Vídeň, Koge, Häcken a Servette z Ženevy.

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