Fotbal

Arsenal spasila proti Koge penalta v nastavení


22. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání Ligy mistryň Arsenal – Koge
Zdroj: ČT sport

Prvními pěti zápasy skupinové fáze začal nový ročník Ligy mistryň. Hráčky Arsenalu se doma na úvod trápily s Koge a spasila je až v 93. minutě proměněnou penaltou Španělka Caldenteyová. Angličanky měly proti dánským mistryním výraznou územní převahu, brzký gól Kellyové ale kvůli ofsajdu neplatil a další větší šanci si favorit až do nastaveného času nevytvořil.

Manchester City prohrával po půl hodině po vlastní brance Casparijové na hřišti Bayernu už 0:2. Těsně před přestávkou ale snížila Meadová a v závěru zajistila anglickým šampionkám, které v druhé půli ještě neproměnily penaltu, alespoň bod Wamserová.

Hvězdou prvního hracího dne byla norská obránkyně Benfiky Bratbergová, která dvěma brankami zajistila lisabonskému celku cennou výhru 2:1 na půdě Juventusu.

Inter Milán udolal zásluhou branky maltské útočnice Bugejové z 5. minuty švédský Häcken 1:0 a Real Madrid remizoval s Paris St Germain 1:1.

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