Arsenal spasila proti Koge penalta v nastavení

Prvními pěti zápasy skupinové fáze začal nový ročník Ligy mistryň. Hráčky Arsenalu se doma na úvod trápily s Koge a spasila je až v 93. minutě proměněnou penaltou Španělka Caldenteyová. Angličanky měly proti dánským mistryním výraznou územní převahu, brzký gól Kellyové ale kvůli ofsajdu neplatil a další větší šanci si favorit až do nastaveného času nevytvořil.
Manchester City prohrával po půl hodině po vlastní brance Casparijové na hřišti Bayernu už 0:2. Těsně před přestávkou ale snížila Meadová a v závěru zajistila anglickým šampionkám, které v druhé půli ještě neproměnily penaltu, alespoň bod Wamserová.
Hvězdou prvního hracího dne byla norská obránkyně Benfiky Bratbergová, která dvěma brankami zajistila lisabonskému celku cennou výhru 2:1 na půdě Juventusu.
Inter Milán udolal zásluhou branky maltské útočnice Bugejové z 5. minuty švédský Häcken 1:0 a Real Madrid remizoval s Paris St Germain 1:1.