Fotbal

Sparťanky čeká v osmifinále Evropského poháru Torreense


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalistky pražské Sparty se v osmifinále Evropského poháru utkají s portugalským Torreense. Dvojzápas začnou 28. nebo 29. října doma, odvetu odehrají 10. či 11. listopadu na stadionu soupeře, rozhodl los v sídle UEFA v Nyonu.

Sparťanky figurovaly v osudí mezi nasazenými kluby. Los jim přisoudil třetí celek minulé sezony portugalské ligy, který by neměl být nepřekonatelnou překážkou. Torreense v předchozím kole vyřadil po dvou výhrách Charkov.

UEFA rozlosovala pavouka až do finále, úřadující český šampion tak poznal možný okruh soupeřů i pro další fázi. Ve čtvrtfinále Evropského poháru by sparťanky narazily na lepšího z dvojice Brann Bergen – Czarni Sosnowiec. V minulé sezoně Pražanky došly ve slabší ze dvou klubových soutěží UEFA až do semifinále, v němž vypadly s Hammarby.

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