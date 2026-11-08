Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Barcelona otočila utkání s Atléticem, dvakrát se trefil López


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Barcelona díky dvěma brankám Fermína Lópeze ve 12. kole zvítězila 2:1 na půdě Atlética Madrid. Domácí tak přišli o sedmizápasovou vítěznou šňůru a klesli na třetí místo za městské rivaly z Realu. Na čelo ztrácí pět bodů. Barcelona nově vede ligu o tři body.

Zápas odstartoval ve zběsilém tempu. Álvarez nevyužil samostatného úniku na barcelonskou bránu a oba týmy rozezněly brankovou konstrukci.

Strhující úvod v desáté minutě vyvrcholil gólem domácího útočníka Simeoneho, jenž zblízka doklepl přesný přízemní centr Álvareze. López vyrovnal těsně před pauzou, když byl uvnitř vápna jako první u odraženého míče a pohotovou střelou nedal Oblakovi šanci.

Deset minut po přestávce měl Álvarez opět velkou šanci ke skórování, tentokrát ale při pokusu přehodit brankáře Garcíu přestřelil.

Z vítězné branky se tak nakonec radovala Barcelona. Yamal našel průnikovou přihrávkou Lópeze na hranici malého vápna a třiadvacetiletý záložník z bezprostřední blízkosti podruhé prostřelil brankáře Oblaka.

Katalánský velkoklub odstartoval sezonu šesti venkovními úspěchy v řadě, což se mu podařilo teprve potřetí v historii.

Výsledky 12. kola španělské fotbalové ligy

Elche – Betis Sevilla 0:2 (81. Riquelme, 89. Bartra), San Sebastian – Vallecano 1:0 (67. Óskarsson), Celta Vigo – Levante 0:0, Villarreal – Getafe 2:0 (80. Buchanan, 90.+1 Romero), Atlético Madrid – FC Barcelona 1:2 (10. Simeone – 45. a 66. F. López).

Už o den dříve Real Madrid zaznamenal osmé soutěžní vítězství za sebou. Bílý balet ve Valencii vedl v poločase 2:0 zásluhou Valverdeho a Gülera. Po změně stran se potřinácté v sezoně zapsal mezi střelce Mbappé. Domácí pak ještě přišli o vyloučeného Gayu a po sedmé porážce v sezoně zůstali předposlední v tabulce.

Související články

Real ukončil domácí neporazitelnost Santanderu a zůstal v kontaktu s vedoucí Barcelonou

Real ukončil domácí neporazitelnost Santanderu a zůstal v kontaktu s vedoucí Barcelonou

Barcelona deklasovala Alavés, dvěma góly se blýskli Raphinha a Yamal

Barcelona deklasovala Alavés, dvěma góly se blýskli Raphinha a Yamal

Mbappého góly rozhodly El Clásico, Bilbao prodloužilo bídu Getafe

Mbappého góly rozhodly El Clásico, Bilbao prodloužilo bídu Getafe
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.