Barcelona otočila utkání s Atléticem, dvakrát se trefil López

Barcelona díky dvěma brankám Fermína Lópeze ve 12. kole zvítězila 2:1 na půdě Atlética Madrid. Domácí tak přišli o sedmizápasovou vítěznou šňůru a klesli na třetí místo za městské rivaly z Realu. Na čelo ztrácí pět bodů. Barcelona nově vede ligu o tři body.
Zápas odstartoval ve zběsilém tempu. Álvarez nevyužil samostatného úniku na barcelonskou bránu a oba týmy rozezněly brankovou konstrukci.
Strhující úvod v desáté minutě vyvrcholil gólem domácího útočníka Simeoneho, jenž zblízka doklepl přesný přízemní centr Álvareze. López vyrovnal těsně před pauzou, když byl uvnitř vápna jako první u odraženého míče a pohotovou střelou nedal Oblakovi šanci.
Deset minut po přestávce měl Álvarez opět velkou šanci ke skórování, tentokrát ale při pokusu přehodit brankáře Garcíu přestřelil.
Z vítězné branky se tak nakonec radovala Barcelona. Yamal našel průnikovou přihrávkou Lópeze na hranici malého vápna a třiadvacetiletý záložník z bezprostřední blízkosti podruhé prostřelil brankáře Oblaka.
Katalánský velkoklub odstartoval sezonu šesti venkovními úspěchy v řadě, což se mu podařilo teprve potřetí v historii.
Výsledky 12. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 12. kola španělské fotbalové ligy
Elche – Betis Sevilla 0:2 (81. Riquelme, 89. Bartra), San Sebastian – Vallecano 1:0 (67. Óskarsson), Celta Vigo – Levante 0:0, Villarreal – Getafe 2:0 (80. Buchanan, 90.+1 Romero), Atlético Madrid – FC Barcelona 1:2 (10. Simeone – 45. a 66. F. López).
Už o den dříve Real Madrid zaznamenal osmé soutěžní vítězství za sebou. Bílý balet ve Valencii vedl v poločase 2:0 zásluhou Valverdeho a Gülera. Po změně stran se potřinácté v sezoně zapsal mezi střelce Mbappé. Domácí pak ještě přišli o vyloučeného Gayu a po sedmé porážce v sezoně zůstali předposlední v tabulce.