Bilbao prodloužilo bídnou bilanci Getafe na hřištích soupeřů

Pět zápasů čekali na výhru a teď si to vynahradili. Fotbalisté Bilbaa v 10. kole španělské ligy rozdrtili 4:0 Getafe, které na soupeřově stadionu prohrálo i pátý ligový zápas bez vstřelené branky. Český gólman Jiří Letáček byl opět jen na lavičce poraženého celku.
Getafe v minulé sezoně vyhrálo oba vzájemné duely, ale nyní má nejslabší útok z celé La Ligy. V deseti zápasech vstřelilo pouhých pět branek a venku ještě ani jednu.
Na další porážce měl hlavní podíl Berenguer, který se nejprve trefil z přímého kopu a pak připravil další tři branky. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Martína.
Celta Vigo se pyšní nejlepší obranou ve španělské lize a potvrdila to i v zápase s Betisem Sevilla, jemuž dovolila jen dvě střely na branku a jednu do břevna. Sama ale má také problémy se zakončením, a tak bezbranková remíza nikoho nepřekvapila.
San Sebastian si po čtvrtečních šesti gólech v síti Lilleströmu v Evropské lize připsal čtvrtou výhru v domácí soutěži po sobě, když zdolal Levante 2:1. Tři body zařídili Islanďan Óskarsson a Turrientes, pro něhož to byl první gól v La Lize, v níž hraje už šestým rokem. Baskický tým, který v lednu přivítá Viktorii Plzeň, si v tabulce upevnil páté místo.
Výsledky 10. kola španělské ligy
Výsledky 10. kola španělské ligy
Alavés – Málaga 1:1 (89. Maňas - 44. Niňo), Vallecano – Elche 0:3 (23. Solari z pen., 36. Niňo z pen., 68. Valera), Santander – Espaňol 2:1 (69. Belocian, 84. Zabirí – 62. Expósito), Valencie – Villarreal 1:2 (38. Pepelu z pen. – 69. Freeman, 90.+6 Mikautadze), Atlético – A Coruňa 1:0 (48. Álvarez), Bilbao – Getafe 4:0 (17. Berenguer, 35. I. Williams, 70. Paredes, 88 Berchiche), Celta Vigo – Betis Sevilla 0:0, San Sebastian – Levante 2:1 (6. Óskarsson, 27. Turrientes – 23. Pérez).