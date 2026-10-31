Barcelona deklasovala Alavés, dvěma góly se blýskli Raphinha a Yamal

Barcelona deklasovala 6:1 Alavés a ve španělské lize udržela první místo před Atléticem Madrid, které zvítězilo 2:0 na hřišti Levante a v tabulce je druhé dva body za Katalánci. Gólově excelovali Raphinha a Lamine Yamal.
Na šestigólové kanonádě Barcelony se podíleli dvěma góly Raphinha a Yamal. Brazilský křídelník je s 15 góly v čele tabulky střelců, úřadující mistr světa Yamal má na koně deset branek a sedm asistencí.
Zbylé dvě branky mužstva německého kouče Hansiho Flicka přidal záložník López a střídající Gordon. Za hosty v závěru snížil Mariano.
Barcelona se po poslední porážce v El Clásicu vrátila na vítěznou vlnu. Alavés nezvítězil posedmé za sebou a v neúplné tabulce je desátý.
Atlético poslal do vedení ve 36. minutě úřadující mistr světa Grimaldo, který tvrdou ranou pod břevno prostřelil brankáře Ryana. Druhou branku přidal syn trenéra Diega Simeoneho Giuliano. Atlético zvítězilo v sedmém ligovém duelu po sobě a v lize vyhrálo na hřišti Levante, kterému hrozí pád do pásma sestupu, po více než šesti letech.
Španělská fotbalová liga – 11. kolo:
Španělská fotbalová liga – 11. kolo:
Levante – Atlético Madrid 0:2 (36. Grimaldo, 62. Simeone), Vallecano – Celta Vigo 3:0 (36. a 55. De Frutos, 73. U. López), Betis Sevilla – Málaga 2:1 (38. Bartra, 45.+2 Fornals – 68. Niňo), FC Barcelona – Alavés 6:1 (8. a 41. Raphinha, 45.+1 a 64. Yamal, 23. F. López, 81. Gordon – 84. Mariano).