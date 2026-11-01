Real ukončil domácí neporazitelnost Santanderu a zůstal v kontaktu s vedoucí Barcelonou

Fotbalisté Realu Madrid si v 11. kole španělské ligy poradili se Santanderem 3:0, zvítězili pošesté v řadě a jsou v tabulce třetí o tři body za vedoucí Barcelonou. Na městského rivala Atlético jim schází bod. Nováček Racing proti favoritovi přišel o domácí neporazitelnost a v tabulce je šestnáctý, na sestupové pásmo má bod.
Real prolomil bezbrankový stav v 11. minutě. Prati ve vápně rukou podržel Mbappého a ten sám penaltu proměnil.
O deset minut později se radoval Bellingham, jenž do prázdné branky zakončil pohlednou týmovou kombinaci.
Poslední gól přidal ještě před přestávkou útočník Diomande. Uvnitř půlkruhu před vápnem se opřel do odraženého balónu po rohu a střela se zastavila až o horní síť Agirrezabalovy branky.
Španělská fotbalová liga – 11. kolo:
Španělská fotbalová liga – 11. kolo:
Villarreal – Espaňol 0:1 (60. Cabrera), Levante – Atlético 0:2 (36. Grimaldo, 62. Simeone), Vallecano – Vigo 3:0 (36. a 55. De Frutos, 73. U. López), Betis – Málaga 2:1 (38. Bartra, 45.+2 Fornals – 68. Niňo), FC Barcelona – Alavés 6:1 (8. a 41. Raphinha, 45.+1 a 64. Yamal, 23. F. López, 81. Gordon – 84. Mariano), Getafe – FC Sevilla 3:1 (68. Ünal, 73. Satriano, 90.+4 Mangala – 19. Salas), Santander – Real Madrid 0:3 (11. Mbappé z pen., 21. Bellingham, 36. Diomande), Elche – Valencie 0:1 (69. Sadiq).