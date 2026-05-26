Fotbal

Baník vykročil za záchranou, domácí zápas s Táborskem rozhodl v druhém poločase


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ostrava v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazila doma Táborsko hladce 3:0 a výrazně se přiblížila k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy třemi góly po přestávce, postupně se trefili Michal Frydrych a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou.

Zápas podle očekávání odstartoval velkou územní převahou Ostravy, ale první šanci si připsali hosté. Po rohu hlavičkoval ve 13. minutě z malého vápna neobsazený Matějka a gólman Jedlička reflexivně zachránil favorita od úvodní pohromy.

Jihočeši se po počáteční pasivitě osmělili a ukazovali, že rychlý přechod do útoku by na soupeře mohl platit. Baník se sice snažil o tlak, ale vyložené příležitosti z něj dlouho nepřicházely.

Šanci měl naopak po dalším brejku ve 33. minutě znovu hostující Matějka, který šel středem hřiště sám na Jedličku, ale ostravský gólman i podruhé vyšel ze souboje jako vítěz.

Baník působil bezzubě, v ofenzivě mu scházelo rychlejší řešení. Do druhého poločasu už ale nastoupil výrazně odhodlaněji. Jurečkova teč ve 49. minutě zaskočila Pastornického a postrádala decimetry.

V 54. minutě už téměř 13 tisíc domácích fanoušků propuklo v jásot. Dva nejproduktivnější hráči posledních zápasů znovu zaúřadovali, po Plavšičově centru se na malém vápně dostal k zakončení hlavou Frydrych a míč i přes Pastornického zákrok skončil v síti.

Ostrava pokračovala v náporu a měla další příležitosti. Gning v 63. minutě nabil Sinjavskému, který ale zhruba z deseti metrů minul bránu.

Po akrobatickém zakončení Kričfalušiho zastoupil na lajně Pastornického obránce, ale v 82. minutě už rána střídajícího Havrana pronikla do sítě, i když si gólman opět na balon sáhl.

Kouč Baníku Dvorník měl šťastnou ruku na střídání. Další náhradník Boula po chvilce na trávníku napřáhl z více než 20 metrů k tyči a v 90. minutě přidal třetí gól. Pastornický si opět na balon sáhl, branku ještě posvětil videorozhodčí.

Předposlední celek prvoligové sezony v součtu se závěrem nadstavby potřetí za sebou zvítězil a před odvetou má velmi výhodnou pozici.

Úvodní utkání baráže o účast v první lize

Baník Ostrava – FC Táborsko 3:0 (0:0)

Branky: 54. Frydrych, 82. Havran, 90. Boula. Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Matoušek – Starý (video). ŽK: Sinjavskij – Matějka, Bláha, Barac. Diváci: 12 726.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši (86. Boula), Musák (65. Planka), Sinjavskij – Plavšič (75. Havran), Jurečka – Gning (75. Škrkoň). Trenér: Dvorník.
Táborsko: Pastornický – Polyák (73. Holiš), Havel, Novák, Plachý – Řezáč, Bláha – Varačka (87. Hák), Rezek (73. Barac), Bello (57. Zeronik) – Matějka (87. Voleský). Trenér: Kronďák.

Baník se vyhnul přímému sestupu, pomohly mu tři vlastní góly Dukly

Dvorník dovedl Baník do baráže. Nevadilo by mi ani pět vlastních gólů, prohlásil
