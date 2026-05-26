Baník vykročil za záchranou, domácí zápas s Táborskem rozhodl v druhém poločase

Ostrava v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazila doma Táborsko hladce 3:0 a výrazně se přiblížila k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy třemi góly po přestávce, postupně se trefili Michal Frydrych a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou.
Zápas podle očekávání odstartoval velkou územní převahou Ostravy, ale první šanci si připsali hosté. Po rohu hlavičkoval ve 13. minutě z malého vápna neobsazený Matějka a gólman Jedlička reflexivně zachránil favorita od úvodní pohromy.
Jihočeši se po počáteční pasivitě osmělili a ukazovali, že rychlý přechod do útoku by na soupeře mohl platit. Baník se sice snažil o tlak, ale vyložené příležitosti z něj dlouho nepřicházely.
Šanci měl naopak po dalším brejku ve 33. minutě znovu hostující Matějka, který šel středem hřiště sám na Jedličku, ale ostravský gólman i podruhé vyšel ze souboje jako vítěz.
Baník působil bezzubě, v ofenzivě mu scházelo rychlejší řešení. Do druhého poločasu už ale nastoupil výrazně odhodlaněji. Jurečkova teč ve 49. minutě zaskočila Pastornického a postrádala decimetry.
V 54. minutě už téměř 13 tisíc domácích fanoušků propuklo v jásot. Dva nejproduktivnější hráči posledních zápasů znovu zaúřadovali, po Plavšičově centru se na malém vápně dostal k zakončení hlavou Frydrych a míč i přes Pastornického zákrok skončil v síti.
Ostrava pokračovala v náporu a měla další příležitosti. Gning v 63. minutě nabil Sinjavskému, který ale zhruba z deseti metrů minul bránu.
Po akrobatickém zakončení Kričfalušiho zastoupil na lajně Pastornického obránce, ale v 82. minutě už rána střídajícího Havrana pronikla do sítě, i když si gólman opět na balon sáhl.
Kouč Baníku Dvorník měl šťastnou ruku na střídání. Další náhradník Boula po chvilce na trávníku napřáhl z více než 20 metrů k tyči a v 90. minutě přidal třetí gól. Pastornický si opět na balon sáhl, branku ještě posvětil videorozhodčí.
Předposlední celek prvoligové sezony v součtu se závěrem nadstavby potřetí za sebou zvítězil a před odvetou má velmi výhodnou pozici.
Úvodní utkání baráže o účast v první lize
Baník Ostrava – FC Táborsko 3:0 (0:0)
Branky: 54. Frydrych, 82. Havran, 90. Boula. Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Matoušek – Starý (video). ŽK: Sinjavskij – Matějka, Bláha, Barac. Diváci: 12 726.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši (86. Boula), Musák (65. Planka), Sinjavskij – Plavšič (75. Havran), Jurečka – Gning (75. Škrkoň). Trenér: Dvorník.
Táborsko: Pastornický – Polyák (73. Holiš), Havel, Novák, Plachý – Řezáč, Bláha – Varačka (87. Hák), Rezek (73. Barac), Bello (57. Zeronik) – Matějka (87. Voleský). Trenér: Kronďák.