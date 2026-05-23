Baník se vyhnul přímému sestupu, pomohly mu tři vlastní góly Dukly

Poslední velká otázka nadstavbové části ligy je zodpovězena – na posledním místě tabulky skončí a přímým sestupujícím do druhé ligy se stává Dukla. Pražanům sice před duelem s Baníkem stačila na domácí půdě i remíza, jenže v duelu si vstřelili tři vlastní góly a prohráli 0:3. Baník tak skončil na předposlední příčce a čeká ho baráž s druhým celkem druhé ligy, tedy Táborskem. Čtrnáctou příčku obsadilo Slovácko, které padlo 0:1 ve Zlíně a v baráži se utká s brněnským Artisem. Jasným vítězem takzvané prostřední skupiny se stala Olomouc, která nad Karvinou zvítězila i napodruhé, tentokrát 4:0.
Dukla po porážce 0:3 s Ostravou sestoupila z první ligy. Ostrava byla od úvodu aktivnější a domácí obrana měla velké problémy hlavně s Gningem. Ve 37. minutě se Baník dostal do vedení, když si po akci Beweneho srazil míč do vlastní branky Purzitidis. Po přestávce měla Dukla krátký tlak, další gól ale znovu padl do její sítě po standardní situaci, kdy hlavou nešťastně skóroval Traoré. Definitivní podobu výsledku dal dalším vlastním gólem Penxa.
Dukla sestoupila po dvou sezonách v nejvyšší soutěži. Ostrava naopak udržela naději na záchranu a v baráži narazí na druholigové Táborsko.
Dukla Praha – Baník Ostrava 0:3 (0:1)
Branky: 37. vlastní Purzitidis, 57. vlastní Traoré, 74. vlastní Penxa. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Pečenka – Radina (video). ŽK: Hašek, Tijani, Penxa, Velasquez, Svozil (mimo hřiště) – Frydrych. Diváci: 7932.
Dukla: Bačkovský – Hašek, Traoré (60. Diallo), Purzitidis, Šehovič (46. Unušič) – Penxa, Tijani (78. Hanousek), Velasquez – Mikuš (69. Hindi), Čermák (69. Pekhart) – Gilbert. Trenér: Šustr.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši (87. Planka), Musák (78. Boula), Sinjavskij (87. Holzer) – Plavšič (78. Pira), Jurečka – Gning (67. Škrkoň). Trenér: Dvorník.
Slovácku nepomohlo ani poločasové střídání pěti hráčů
Zlín porazil v regionálním derby Slovácko 1:0 a sezonu zakončil na 12. místě. O vítězství nováčka rozhodl už v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Slovácko naopak prohrálo druhý zápas po sobě a z 14. příčky půjde do baráže proti Artisu Brno.
Domácí vstoupili do utkání aktivně a brzy se prosadili po standardní situaci, kdy Machalíkův centr zužitkoval hlavou Kolář. Zlín byl i nadále nebezpečnější a další šanci měl Poznar, jehož střelu na poslední chvíli zablokovala obrana. Slovácko po přestávce hru zlepšilo, trenér Skuhravý o poločase vystřídal hned pět hráčů, větší šance si ale hosté dlouho nevytvářeli. Nejblíže vyrovnání byli až v závěru, kdy Dostál zasáhl proti hlavičce Stojčevského i pokusu Havlíka.
FC Zlín – 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)
Branka: 9. Kolář. Rozhodčí: Volek – Pochylý, Paták – Kvítek (video). ŽK: Kopečný, Dorňák – Vaško, Ndefe, R. Skuhravý (trenér). Diváci: 2712.
Zlín: Dostál – Kopečný, Kolář, Didiba, Pišoja – Nombil (46. Penkevics), Cupák – Machalík (81. Kalabiška), Hellebrand (73. Ulbrich), Koubek (68. Bránecký) – Poznar (68. Dorňák). Trenér: Červenka.
Slovácko: Urban – Vaško (46. Blahút), Daníček (46. Stojčevski), Rundič – Ndubuisi (46. Marinelli), Horák, Trávník (46. Tetour), Ndefe – Ouanda, Suchan (46. Kostadinov), Havlík. Trenér: R. Skuhravý.
Olomouc vyhrála „prostřední“ skupinu
Olomouc ovládla play-off o umístění, když ve finále rozstřílela Karvinou 4:0 a po úvodní venkovní výhře 3:1 celkově jasně triumfovala. Hanáci rozhodli už v prvním poločase a po změně stran náskok ještě navýšili. Karviná po čerstvém zisku domácího poháru skončila osmá, Olomouc sedmá.
Domácí šli do vedení mezi 26. a 29. minutou, kdy se prosadili Šturm a Baráth. Po přestávce přidali další góly Růsek a Lurvink, přičemž poslední zásah padl po rohovém kopu. Karviná si šance vytvářela jen sporadicky a navíc jí nebyl uznán gól kvůli ofsajdu. Olomouc potvrdila lepší formu v závěru sezony a připsala si nejvyšší ligovou výhru od loňského roku. Karviná naopak navázala na problémy v defenzivě a v součtu dvojzápasu inkasovala sedm branek.
Sigma Olomouc – MFK Karviná 4:0 (2:0)
Branky: 26. Šturm, 29. Baráth, 60. Růsek, 82. Lurvink. Rozhodčí: Vokoun – L. Slavíček, Dohnálek – Kocourek (video). ŽK: Fiala, Jarolím (trenér, oba Karviná). Diváci: 6539. První zápas: 3:1, play-off o umístění vyhrála Olomouc.
Olomouc: Stoppen – Sylla, Král, Lurvink – Hadaš (71. F. Slavíček), Beran, Baráth, Šturm (46. Ghali) – Janošek (71. Mikulenka) – Krivak (46. Růsek), Sejk (71. Palán). Trenér: Hapal.
Karviná: Lapeš – Lawali (81. Fleišman), Prebsl, Camara, Milič – Křišťan, Traoré (46. Valošek) – Condé (90.+1 Kačor), Fiala, Chytrý (64. Ayaosi) – Ezeh (46. Samko). Trenér: Jarolím.
Teplice opanovaly skupinu o záchranu
Teplice zvítězily v Mladé Boleslavi 2:0 a ovládly nadstavbovou skupinu o záchranu. Severočeši rozhodli po přestávce, kdy skóroval střídající Hopi, a v nastavení přidal pojistku Kozák. Domácí navíc nevyužili penaltu a v konečné tabulce klesli na 13. místo.
V prvním poločase si ani jeden tým nevytvořil větší šanci a brankáři dlouho neměli výraznější práci. Po změně stran ale nejprve podržel Teplice debutující gólman Lichtenberg několika důležitými zákroky a v 64. minutě otevřel skóre Hopi, který utekl obraně, obešel Flodera a zakončil do prázdné branky. Krátce nato mohl vyrovnat Kolářík z penalty, Lichtenberg však jeho pokus zneškodnil. V nastavení pak definitivně rozhodl po samostatném úniku Kozák. Teplice zakončily sezonu čtyřmi vítězstvími za sebou
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:0)
Branky: 64. Hopi, 90.+4 Kozák. Rozhodčí: Bohata – Novák, Pfeifer – Adam (video). Bez karet. Diváci: 912.
M. Boleslav: Floder – Mareš, Karafiát (46. Matoušek), Harušťák (78. Ševčík), Hybš – Donát, Kozel – Kostka (60. Penner), Lehký (60. Langhamer), Kolářík – Klíma (46. Krulich). Trenér: Majer.
Teplice: Lichtenberg – Jakubko, Takács (59. L. Mareček), Fully – Švanda, D. Mareček, Bílek (59. Kodeš), Riznič (59. Radosta) – Fortelný (81. Večerka) – Zlatohlávek (46. Hopi), Kozák. Trenér: Frťala.