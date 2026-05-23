Dvorník dovedl Baník do baráže. Nevadilo by mi ani pět vlastních gólů, prohlásil

Josefu Dvorníkovi, trenérovi ostravských fotbalistů, po klíčovém záchranářském duelu na hřišti Dukly vůbec nevadilo, že jeho mužstvo zvítězilo na Julisce 3:0 díky třem vlastním gólům soupeře. Triumf svého týmu považuje za zasloužený a ujistil, že dokáže tým připravit i na další vrchol sezony v podobě baráže proti Táborsku.
Dukle v přímém souboji o odvrácení posledního místa a sestupu stačila i remíza, už po poločase však prohrávala po vlastní brance Mariose Purzitidise. Po změně stran si prožili nešťastný moment i Mohamed Traoré s Lukášem Penxou.
„Něco takového jsem nezažil a v podstatě je mi to úplně jedno. Tím mi radost nezkazíte,“ řekl Dvorník s úsměvem. „Takové góly padají v Lize mistrů, ve finále, na mistrovství světa rozhodují těžké zápasy. Museli jsme soupeře do těch situací dotlačit. I kdyby si dal soupeř pět vlastních gólů, tak je mi to jedno,“ přidal.
Baník zvládl utkání i díky obrovské podpoře fanoušků, kteří měli na vyprodaném osmitisícovém stadionu převahu. „Nějakou šílenou nervozitu jsem necítil, což se snažím přenést i na hráče. Ale když jsem viděl ty proudy baníkovských fanoušků, tak to na mě dýchlo a nervozita byla větší,“ přiznal Dvorník.
Osmačtyřicetiletý kouč před nadstavbou povýšil k „áčku“ od druholigového B-týmu. S mužstvem vyhrál poslední dvě kola a vytáhl ho na 15. místo. Slezany tak čeká barážové dvojutkání s druhým týmem druhé ligy Táborskem.
„Splnili jsme to, pro co jsme si do Prahy přijeli, a zaslouženě si odvážíme vítězství a účast v baráži. A nebojte se, v kabině už padla slova, abychom byli nachystaní. Jedeme dál, musíme zvolit vhodný tréninkový proces. Vyladit hráče, aby byl výkon takový, že si v úterý vytvoříme dobrý výsledek do odvety,“ připomněl Dvorník úvodní domácí duel. Odveta se odehraje v sobotu na hřišti Táborska.
Dvorník vedl ostravskou rezervu takřka tři roky, Táborsko jako soupeře tak dobře zná. V březnu s ním Ostrava B prohrála doma 0:1. „Je pro mě lepší, že jsem s nimi měl vlastní konfrontaci. Ale výhoda to bude pouze v případě, že to zvládneme. Poslední jejich zápasy jsem neviděl, mohli něco změnit, i když si to moc nemyslím. Spíš budou hrát podobným způsobem jako proti nám teď na jaře,“ uvedl bývalý hráč Baníku, s nímž v roce 2004 vyhrál titul.