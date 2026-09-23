Baník nebyl daleko od fiaska. Z Kladna ale veze postup v poháru

Fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2:1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skyba, krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
Trenér Baníku Roman Skuhravý dal šanci i hráčům širšího kádru. Kladenský nováček druhé ligy v první půli favorita v poli překvapivě převyšoval, v úvodu dokonce trefil i tyč, do vedení šel ale chvíli před pauzou Baník. Ukrajinský stoper Skyba zblízka usměrnil míč do sítě a připsal si premiérový gól za Slezany.
Krátce po změně stran domácí vyrovnali, Jurčenko na konci 53. minuty po centru přesně hlavičkoval ke vzdálenější tyči. Středočeši soupeře z nejvyšší soutěže dál trápili a po 90 minutách dotáhli zápas do prodloužení.
Když už se zdálo, že o postupujícím budou muset rozhodnout až pokutové kopy, vysunul Kohút ve 119. minutě kolmicí do šance Jurečku a ten sám před gólmanem nezaváhal. Jedenáctý celek nejvyšší soutěže zvítězil po téměř měsíci, v lize z posledních čtyř kol získal jediný bod.
„Předvedli jsme nesebevědomý, smutný fotbal. Domácí hlavně v prvním poločase byli lepší a nebezpečnější a my jsme asi i se štěstím ze zápasu vydolovali postup. Výkon po celých 120 minut neměl takové parametry, abych měl z něčeho radost,“ řekl na tiskové konferenci Skuhravý.
„Mám obrovský problém s herním odvahou, vášní, to jsme dnes neměli a to mě nejvíc štve. Od první minuty uděláme tři čtyři lajdácké nepřesnosti, je to furt dokola,“ uvedl kouč. „Naše bránění kolem boxu bylo až směšně neagresivní, dětské, takhle se ligový fotbal hrát nedá. V posledních třech týdnech jsem to vzal na sebe, ale prostě fotbal hrají hráči. Vaří se ve mně strašně moc věcí,“ připustil Skuhravý.
Z 3. kola poháru zbývají ještě tři zápasy. Hlavní část programu se odehrála v minulém týdnu, MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc.
Kladno – Baník Ostrava 1:2 po prodloužení (1:1, 0:1)
Kladno – Baník Ostrava 1:2 po prodloužení (1:1, 0:1)
Branky: 53. Jurčenko – 42. Skyba, 119. Jurečka.
Sestava Ostravy: Budinský – Frydrych, Chaluš, Skyba (46. Holzer) – Kmeť (75. Bewene), Nogha, Traoré, Smith (46. Planka, 106. Kohút) – Šancl (91. Boula) – Kubala (46. Bitta), Jurečka. Trenér: R. Skuhravý.