Liberec a Mladá Boleslav bez problémů postoupily do osmifinále poháru

Liberec ve 3. kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2:0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3:0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Buryán, jednou skóroval Filip Matoušek.
Liberec v předchozích dvou sezonách ve 3. kole překvapivě vypadl s outsiderem z nižší soutěže, tentokrát ale roli favorita s přehledem zvládl. Po vyrovnaném úvodu poslal ve 26. minutě Bužek do úniku Hodouše a ten sám před vlašimským gólmanem nezaváhal.
Chvíli před pauzou přidali Severočeši pojistku, po rohovém kopu si domácí Hájek srazil míč do vlastní sítě. Druhý celek prvoligové tabulky potvrdil dobrou formu a připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě.
Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0.
Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.
Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal.
V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.
Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Již v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov.
Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.
Výsledky 3. kola MOL Cupu
Výsledky 3. kola MOL Cupu
Prostějov – Olomouc 2:2 po prodloužení (1:1, 0:0), na penalty 4:3
Branky: 21. Voleský, 91. Černák – 42. vlastní Ušijama, 120.+1 Borges. Rozhodující penaltu proměnil: Koudelka.
Sestava Olomouce: Hruška – Spáčil (46. Sylla), Malý, Borges – Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran (46. Baráth), Ekeroth (46. Ghali) – Tkáč (97. Janošek), Kliment – Mikaelsson (46. Krivak). Trenér: Hapal.
Žižkov – Sparta 0:5 (0:2)
Branky: 30., 69. a 90. Vojta, 42. Jurásek, 67. Macek.
Sestava Sparty: Hegyi – Suchomel (69. Kadeřábek), Mbe Soh (61. Ryneš), Ševínský, Vitályos – Vydra (61. Macek), Eneme, Irving – Jurásek, Alcócer (46. Singhateh) – Vojta. Trenér: Priske.
Třinec – Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Branky: 27. a 76. Buryán, 40. Matoušek.
Sestava Ml. Boleslavi: Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik, Zachoval (77. Hybš) – Pech (60. Špatenka), Zíka (80. Grygar) – Kolářík, Langhamer, Havran (60. Šubert) – Buryán (77. Letenay). Trenér: Majer.
Vlašim – Liberec 0:2 (0:2)
Branky: 26. Hodouš, 44. vlastní Hájek.
Sestava Liberce: Koubek – Juliš (46. Koželuh), Mikula, Drakpe, Kayondo (77. Marsetič) – Stránský (67. Rus), Bužek – Hodouš, Lexa (67. Zyba), Baboula – Mašek (46. Dulay). Trenér: Fodrek.