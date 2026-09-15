Fotbal

Liberec a Mladá Boleslav bez problémů postoupily do osmifinále poháru


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Liberec ve 3. kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2:0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3:0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Buryán, jednou skóroval Filip Matoušek.

Liberec v předchozích dvou sezonách ve 3. kole překvapivě vypadl s outsiderem z nižší soutěže, tentokrát ale roli favorita s přehledem zvládl. Po vyrovnaném úvodu poslal ve 26. minutě Bužek do úniku Hodouše a ten sám před vlašimským gólmanem nezaváhal.

Chvíli před pauzou přidali Severočeši pojistku, po rohovém kopu si domácí Hájek srazil míč do vlastní sítě. Druhý celek prvoligové tabulky potvrdil dobrou formu a připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě.

Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0.

Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.

Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal.

V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.

Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Již v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov.

Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.

Výsledky 3. kola MOL Cupu

Prostějov – Olomouc 2:2 po prodloužení (1:1, 0:0), na penalty 4:3
Branky: 21. Voleský, 91. Černák – 42. vlastní Ušijama, 120.+1 Borges. Rozhodující penaltu proměnil: Koudelka.
Sestava Olomouce: Hruška – Spáčil (46. Sylla), Malý, Borges – Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran (46. Baráth), Ekeroth (46. Ghali) – Tkáč (97. Janošek), Kliment – Mikaelsson (46. Krivak). Trenér: Hapal.

Žižkov – Sparta 0:5 (0:2)
Branky: 30., 69. a 90. Vojta, 42. Jurásek, 67. Macek.
Sestava Sparty: Hegyi – Suchomel (69. Kadeřábek), Mbe Soh (61. Ryneš), Ševínský, Vitályos – Vydra (61. Macek), Eneme, Irving – Jurásek, Alcócer (46. Singhateh) – Vojta. Trenér: Priske.

Třinec – Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Branky: 27. a 76. Buryán, 40. Matoušek.
Sestava Ml. Boleslavi: Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik, Zachoval (77. Hybš) – Pech (60. Špatenka), Zíka (80. Grygar) – Kolářík, Langhamer, Havran (60. Šubert) – Buryán (77. Letenay). Trenér: Majer.

Vlašim – Liberec 0:2 (0:2)
Branky: 26. Hodouš, 44. vlastní Hájek.
Sestava Liberce: Koubek – Juliš (46. Koželuh), Mikula, Drakpe, Kayondo (77. Marsetič) – Stránský (67. Rus), Bužek – Hodouš, Lexa (67. Zyba), Baboula – Mašek (46. Dulay). Trenér: Fodrek.

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