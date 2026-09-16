Za Slavii v poháru zářil Schranz. Postupují i Hradec, Teplice a další prvoligisté

Slávističtí fotbalisté ve 3. kole domácího poháru nezaváhali na hřišti třetiligového Varnsdorfu, kde zvítězili 5:1. Hattrick si připsal jejich dnešní kapitán Ivan Schranz. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2:1, Teplice rozdrtily jiný druholigový tým Táborsko 5:0. Všech osm mužstev z nejvyšší soutěže dnes postoupilo do osmifinále.
Trenér Slavie Trpišovský nasadil proti severočeskému soupeři velmi mladou sestavu s věkovým průměrem 20,6 roku. Nezvyklou zahajovací jedenáctku táhl nejzkušenější hráč, třiatřicetiletý Schranz. Slovenský reprezentant zaznamenal hattrick během 37 minut, všechny góly dal odlišným způsobem: trefil se levou i pravou nohou a hlavou. Po jeho asistenci se prosadil také Rajnoha a skóroval i Konečný. Domácí si připsali čestný zásah po změně stran.
Varnsdorf – Slavia Praha 1:5 (0:5)
Varnsdorf – Slavia Praha 1:5 (0:5)
Branky: 66. López – 5., 10. a 42. Schranz, 28. Rajnoha, 32. Konečný.
Sestava Slavie: Domčak – Isife (64. Behenský), Barčot, Konečný, Kolísek (74. Solarte) – Diakité – Piták (46. Belžík), Kačor (74. Okonkwo), Rajnoha, Kubiak – Schranz. Trenér: Trpišovský.
Hradec Králové měl s postupem výrazně větší potíže. Votroci sice u Litavky vedli od 17. minuty zásluhou Umara, rychle ale mohl srovnat Penner, který napálil tyč. Uklidnění přinesl hostům až v 78. minutě Vlkanova, na konci normální hrací doby ještě zápas zdramatizoval Nghabo.
Příbram – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)
Příbram – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)
Branky: 89. Nghabo – 17. Umar, 78. Vlkanova.
Sestava Hradce: Vágner – Uhrinčať, Mielke, Čech – Ludvíček, Valenta (81. Neto), Dancák (59. Darida), Abajas (59. Trubač) – Vlkanova, Slončík (59. van Buren) – Umar (71. Čvančara). Trenér: Horejš.
Teplice si nečekaně snadno poradily s Táborskem. O branky se proti účastníkovi poslední baráže postaralo pět různých střelců: Fortelný, Krejčí, Kozák, Zlatohlávek a Daniel Mareček.
Táborsko – FK Teplice 0:5 (0:2)
Táborsko – FK Teplice 0:5 (0:2)
Branky: 28. Fortelný, 33. Krejčí, 49. Kozák, 70. Zlatohlávek, 90. D. Mareček.
Sestava Teplic: Lichtenberg – Jakubko, Takács, Pech (46. Harušťák) – Bílek, Fortelný, Jukl, Krejčí (75. Náprstek) – Kozák (62. D. Mareček), Hopi (46. Auta) – Zlatohlávek (71. Badamosi). Trenér: Frťala.
Brněnský Artis vyhrál ve Vítkovicích 3:0, všechny góly vsítil po změně stran. Stejným poměrem na hřišti jiného třetiligového soupeře Králova Dvora uspěl i jeho městský rival Zbrojovka.
Vítkovice – Artis Brno 0:3 (0:0)
Vítkovice – Artis Brno 0:3 (0:0)
Branky: 52. Pojezný, 69. Pospíšil, 72. Perišič z pen.
Sestava Artisu: Borek – Harazim, Jeřábek (46. Pojezný), Carlén, Preisler (82. Fulnek) – Sarapata (82. Kolarič), Pospíšil – Fomba, Sylla, Sanyang (61. Vukadinovič) – Perišič (73. Toula). Trenér: Nádvorník.
Proti mužstvům z třetí nejvyšší soutěže si shodně 4:0 poradily Slovácko a Zlín. Celek z Uherského Hradiště vyhrál v Neratovicích, Ševci v Havířově. Za poslední tým první ligy Zlín se třikrát trefil sedmatřicetiletý útočník Poznar.
Pardubice zvítězily v divizních Kozlovicích 6:0. Východočeši si už v úvodních 14 minutách vypracovali tříbrankový náskok. Další tři trefy si nechali do druhého poločasu, dvakrát se mezi střelce zapsal Mahuta. Kozlovice další překvapení nepřidaly, v předchozím kole vyřadily na penalty obhájce trofeje Karvinou.
Mezi 32 nejlepších se dosud probojovalo 11 z 12 mužstev nejvyšší soutěže. V minulých dnech se to povedlo i pražské Spartě, Liberci a Mladé Boleslavi, pouze Olomouc překvapivě v penaltovém rozstřelu nestačila na druholigový Prostějov.