Od nové sezony se do druhé nejvyšší soutěže vrátil tradiční klub z Kladna. Ten kdysi figuroval i v první lize, pak ale následoval hluboký propad až do divize. Kladno se teď vrací a po devíti kolech se pohybuje ve středu tabulky. Přímé přenosy z druhé ligy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Z divize táhne Středočechy vzhůru nový předseda Martin Šmejkal, který pro Kladno pracuje od roku 2024. Rekonstruoval klub po organizační i ekonomické stránce.
„Nejdříve jsem se informoval o tom, jak to v klubu funguje. Půl roku jsem to načítal a pak jsme začali dělat nějaká opatření, abychom směřovali do profi režimu. Ten tady dvacet let nebyl, klub si zvyknul na trochu jinou práci. Nejzákladnější bylo přivést lidi, kteří profi fotbal dokážou dělat. Musím říct, že až nad očekávání se nám to povedlo,“ říká Šmejkal.
Postup do druhé ligy ale přišel poněkud nezvykle. Kladno sice v baráži podlehlo České Lípě, už předtím nedostaly licenci jiné celky. Klub tak musel narychlo budovat konkurenceschopný druholigový kádr.
„My jsme tak trochu nízkorozpočtový klub. Třetí ligu jsme chtěli vyhrát tu naší soutěž a pak jsme si řekli, že baráž riskneme. Situace vyvstala tak, že utkání s Českou Lípou jsme mohli odehrát v klidu a připravovat se,“ tvrdí Šmejkal.
„Je to opravdu velký skok. Je to složité, těžké, je tu spousta požadavků na ekonomickou vyrovnanost klubu, na infrastrukturu. V enormně krátké době jsme museli postavit i nový tým,“ dodává předseda Kladna.
Kladno se teď těší na další velký test. Ve středečním utkání domácího poháru přijede tradiční prvoligová značka Baník Ostrava. Ta má ale teď svých problémů dost.
„Sledovali jsme los a přáli si atraktivního soupeře. Ten přijede a jeho fanoušci s sebou nesou určitá opatření. Měli jsme bezpečnostní schůzku, jsme připraveni, je tu dvojnásobný počet ostrahy, máme posílené pokladen, sektor hostů bude bezpečnostně pokrytý. Věřím tomu, že to zvládneme a doufám, že se bude fandit dobrému fotbalu,“ věří Šmejkal.