Australanům střídání brankářů před rozstřelem nevyšlo, Ryan nechytil ani jednu penaltu

K nečekanému střídání brankářů těsně před rozstřelem sáhl v prvním kole play-off mistrovství světa s Egyptem trenér australských fotbalistů Tony Popovic. Nezvyklý krok se však nevyplatil, Austrálie na penalty prohrála 2:4.
Zápas v brance začal dvaadvacetiletý Patrick Beach, místo nějž Popovic ve 119. minutě poslal na hřiště o dvanáct let staršího Mathewa Ryana. Podle médií šlo o teprve druhé střídání brankářů kvůli rozstřelu v historii mistrovství světa.
O první se v roce 2014 postaral nizozemský trenér Louis van Gaal, který ve čtvrtfinále proti Kostarice ve 120. minutě vystřídal Jaspera Cillessena za Tima Krula. Náhradní gólman následně chytil dvě penalty a poslal Nizozemsko do semifinále.
Popovicovi však nezvyklý tah, který deník Sydney Morning Herald označil za jeden z největších taktických omylů v historii australského fotbalu, nevyšel.
Ryan nechytil ani jednu ze čtyř egyptských penalt, zatímco za Austrálii neuspěli v první sérii Harry Souttar a ve čtvrté teprve osmnáctiletý Lucas Herrington.
„Nevyšlo to a teď můžeme hledat hromadu důvodů proč. Ale Patrick je mladý brankář, zatímco Maty má hromadu zkušeností a ty jsme považovali za rozhodující faktor,“ citovaly Popovice agentury.
„Nakonec to nevyšlo, ale ne kvůli tomu, že by Maty špatně chytal. Soupeř prostě všechny penalty dobře kopnul,“ přidal kouč, který ani jednoho z brankářů o svém plánu dopředu neinformoval.
„Určitě to měli vymyšlené dopředu, ale nám nic neřekli. Já se to dozvěděl ve stejnou chvíli jako vy. Ale já i Mat jsme tady proto, abychom pro tým splnili jakoukoliv roli, kterou dostaneme,“ řekl Beach.
Také Ryana střídání překvapilo. „Před zápasem mi nic neřekli. Na začátku prodloužení mě poslali se rozcvičit a asi pět minut před koncem první půle prodloužení mi řekli, že když ještě budeme mít střídání, tak půjdu úplně na konci chytat,“ uvedl.
Ryan podobnou situaci už jednou pod Popovicem zažil, jen z opačné strany. Před čtyřmi lety v baráži mistrovství světa s Peru byl jako kapitán před penaltami vystřídán a náhradní gólman Andrew Redmayne poté v rozstřelu vychytal Austrálii postup.
Popovic také musel po vyřazení vysvětlovat, proč do čtvrté série nominoval osmnáctiletého Herringtona. „Dal jsem mu šanci v zápase proti Paraguayi, kde jsme potřebovali bodovat. Tam svoji roli zvládl, i když jsme mohli být vyřazeni. Tak jaký je pak rozdíl s penaltou?“ reagoval Popovic.