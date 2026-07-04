Nejdůležitější gól kariéry, přiznal „Kolumbijský Pelé“ Arias

V anglické fotbalové lize neuspěl, ale v Brazílii ho milují a říkají mu „Kolumbijský Pelé“. Jhon Arias měří jen 168 centimetrů, ale v páteční noci v Kansas City byl v očích svých fanoušků ten největší. Jeho gól v zápase s Ghanou znamenal postup do osmifinále.
Před půl rokem, když opouštěl Premier League, se mu o něčem podobném ani nesnilo. Ve Wolverhamptonu strávil jen polovinu sezony, ale to stačilo, aby pochopil, že mu fyzicky náročný anglický fotbal nesedí.
Na účtu měl jen dvě branky a klub mířil k sestupu. Vysvobozením ze čtyřletého kontraktu byla nabídka z Palmeiras a návrat do Brazílie, kde už si dříve udělal skvělé jméno.
I Wolverhampton byl spokojen, protože za hráče inkasoval 21 milionů liber, což bylo o šest milionů víc, než za něj na začátku sezony zaplatil.
Arias vstoupil do světa velkého fotbalu na ikonickém stadionu Maracaná jako hráč Fluminense a v roce 2023 mu pomohl vyhrát Pohár osvoboditelů.
Tehdy se zrodilo jeho srovnání s brazilským fotbalovým králem, ale sám hráč bere lichotivou přezdívku s nadhledem. „Pelé je legenda a já jsem oběma nohama na zemi. Je to spíš jen takový milý kompliment,“ vysvětlil Arias.
V kolumbijské reprezentaci se rychle zabydlel a v roce 2024 se na jihoamerickém šampionátu radoval ze stříbrné medaile.
Není vyhlášeným střelcem, v kvalifikaci pro MS se netrefil ani jednou a všech šest dosavadních branek zaznamenal jen v přátelských zápasech. Ale mužstvo těží z jeho tvořivých schopností a z driblinku, po němž dokáže pro spoluhráče vytvářet šance.
Proti Ghaně vstřelil osmadvacetiletý útočník zatím nejdůležitější gól své kariéry. Vzhledem ke své postavě se nepouští do hlavičkových soubojů a určitě uvítal, že mu Suárezův centr přistál přesně na kopačce. A že mu soupeřovi zadáci dopřáli dostatek času pro zakončení. V úterý si ho Švýcaři ve Vancouveru jistě budou všímat víc.