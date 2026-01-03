Fotbal

Atalanta porazila AS Řím. Juventus uhrál jen bod s Lecce


Atalanta Bergamo v 18. kole italské fotbalové ligy vyhrála nad AS Řím 1:0 a v tabulce poskočila na osmé místo. Utkání rozhodl jedinou trefou Giorgio Scalvini. Celek z hlavního města naopak ztratil čtvrté místo na úkor Juventusu. Ten přitom pouze remizoval 1:1 s Lecce. O vítězství ho připravila neproměněná penalta.

O výhře Atalanty nad AS Řím rozhodla trefa obránce Scalviniho po centru z rohového kopu a zaváhání gólmana Svilara. Srbský brankář chtěl míč vyboxovat, ale to se mu před nabíhajícím hráčem nepodařilo.

Bývalý dlouholetý trenér Atalanty a nyní kouč AS Gian Piero Gasperini se v Bergamu poprvé představil jako soupeř. Skóre mohlo být ve prospěch domácích i vyšší, ale gól Scamaccy odvolal videorozhodčí kvůli ofajdu. AS Řím po čtvrté porážce za posledních šesti kol vypadl z pozic pro účast v Lize mistrů, Atalanta se posunula na osmé místo.

Lecce v zápase s Juventusem skórovalo z jediné střely do prostoru branky, o kterou se v nastavení prvního poločasu postaral Zambijec Banda, čerstvý navrátilec z mistrovství Afriky. Juventus se prosadil až čtyři minuty po obrátce, kdy Američan McKennie dorazil z malého vápna zblokovaný pokus Yildize.

Juventus mohl dokonat obrat, ale kanadskému útočníkovi Davidovi zneškodnil v 66. minutě penaltu nohama gólman Falcone. Ve čtvrté minutě nastavení mohl být za hrdinu Yildiz, ale při jeho střele hosty zachránila tyč.

Como zvítězilo 1:0 nad Udine a na domácím hřišti zůstává neporažené. Tím se může v Serii A pochlubit už jen Neapol a AS Řím. Jediný gól zápasu vstřelil v 18. minutě z penalty Francouz Lucas Da Cunha, který se trefil poprvé v sezoně.

Svěřenci trenéra Cesca Fábregase od začátku sezony neprohráli 10 soutěžních domácích zápasů po sobě, naposledy na jejich hřišti uspěl na konci května v minulé sezoně Inter Milán. V tabulce je Como šesté o tři body za Juventusem.

