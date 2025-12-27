V 17. kole Serie A se Juventus radoval z třetího vítězství v řadě, když si ze hřiště nováčka z Pisy odvezl všechny body po výsledku 2:0. Posunul se tak na třetí místo neúplné tabulky o bod před Neapol, kterou čeká duel s Cremonese. Český mládežnický reprezentant Louis Buffon naskočil za Pisu až v 84. minutě, ale vývoj zápasu nezvrátil.
Juventus je po další výhře už třetí, Fiorentina zůstává poslední
Juventus se proti předposlednímu týmu tabulky dlouho trápil a dvakrát jej před inkasováním zachránila branková konstrukce. Favorita nakonec vysvobodila až vlastní branka Calabresiho ze 73. minuty. Domácí obránce si ve skluzu srazil do sítě přízemní centr McKennieho.
Stará dáma v nastavení ještě využila otevřenou obranu soupeře a do odkryté branky zpečetil třetí vítězství za sebou turecký reprezentant Yildiz. Pisa z posledních pěti zápasů získala jen bod, před touto sérií si připsala jedinou výhru v sezoně proti Cremoně (1:0).
Parma doma zdolala poslední Fiorentinu 1:0 gólem Olivera Sörensena. Celek Carlose Cuesty se předtím z výhry proti fialkám naposledy radoval v květnu 2019. Jediná trefa zápasu se zrodila v 48. minutě, kdy byl dánský záložník nejrychleji u propadlého centru Britschgiho a zblízka hlavou překonal brankáře De Geu. Největší šanci na vyrovnání měl Comuzzo, ale domácí gólman Corvi jeho střelu pohotovým zákrokem zneškodnil.
Fiorentina nedokázala navázat na premiérovou výhru v sezoně nad Udine z minulého kola (5:1) a ztrácí na záchranu pět bodů. Parma je čtrnáctá s pětibodovým náskokem na pásmo sestupu.
Como si z Lecce odvezlo snadné vítězství 3:0 po brankách Paze, Ramóna a Douvikase. Svěřenci Cesca Fábregase uspěli po dvou porážkách, v tabulce o dva body přeskočili Boloňu a jsou šestí. Tým kolem Martina Vitíka si ale poslední pohárovou příčku může vzít zpět v nedělním domácím utkání se Sassuolem.
Cagliari porazilo FC Turín 2:1 a vzdálilo se sestupovému pásmu na šest bodů. Osmnáctá Verona ale odehrála o dva zápasy méně. Turín má před svým přemožitelem už jen dvoubodový náskok.
Výsledky 17. kola italské ligy
Výsledky 17. kola italské ligy
Parma – Fiorentina 1:0 (48. Sörensen), Lecce – Como 0:3 (20. Paz, 66. Ramón, 75. Douvikas), FC Turín – Cagliari 1:2 (28. Vlašič – 45. Prati, 66. Kilicsoy), Udine – Lazio Řím 1:1 (90.+6 Davis – 80. Vecino), Pisa – Juventus Turín 0:2 (73. vlastní Calabresi, 90.+2 Yildiz).