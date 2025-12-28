Fotbalisté AC Milán se po výhře 3:0 nad Veronou v 17. kole posunuli do čela tabulky o dva body před městského rivala Inter, který čeká večer duel v Bergamu. Před dosavadního lídra se o bod dostala i Neapol, která zvítězila 2:0 na hřišti Cremony.
AC Milán porazil Veronu, uspěla i Neapol
AC rozhodl o výhře na přelomu poločasů. Krátce před přestávkou se po rohu prosadil Pulisic a osmým gólem v sezoně se dotáhl na nejlepšího střelce soutěže Martíneze z Interu. V 48. minutě proměnil penaltu Nkunku a stejný hráč vzápětí z dorážky uzavřel skóre.
Rossoneri v lize bodovali popatnácté v řadě, jedinou porážku v ročníku utrpěli v srpnu s Cremonou. Verona neuspěla po dvou vítězstvích a je na 18. místě.
Neapoli zařídil výhru nad dvanáctou Cremonou dvěma góly útočník Höjlund. Dánský reprezentant po letním příchodu na hostování z Manchesteru United zaznamenal pátou ligovou branku a už nyní překonal svůj střelecký zápis z minulého ročníku anglické ligy. Úřadující šampioni Serie A navázali na pondělní zisk italského Superpoháru.
Výsledky 17. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 17. kola italské fotbalové ligy
AC Milán – Hellas Verona 3:0 (48. z pen. a 53. Nkunku, 45.+1 Pulisic), Cremona – Neapol 0:2 (13. a 45. Höjlund).