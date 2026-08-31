AS Řím vyhrál 4:0 i ve druhém kole italské ligy, tentokrát na hřišti Lecce. Po třech gólech do sítě Fiorentiny se nizozemský útočník Donyell Malen trefil dvakrát. Boloňa prohrála brankou v nastavení 0:1 v Bergamu a stále čeká na první body. Její stoper Martin Vitík opět zůstal na lavičce.
Malen se prosadil ve čtvrté a 23. minutě. V úvodních 20 zápasech v Serii A zaznamenal 19 branek. V historii soutěže si ve stejném počtu startů lépe vedli pouze Gunnar Nordahl (20 gólů v roce 1949) a José Altafini (20 zásahů v letech 1958 a 1959), oba v dresu AC Milán.
Třetí trefu přidal Soulé, konečný výsledek stanovil střídající Mora po změně stran. Lecce nenavázalo na úvodní vítězství 2:0 z Benátek.
Duel Atalanty s Boloňou směřoval k dělbě bodů za bezbrankovou remízu, jenže v šesté minutě nastavení střídající Samardžič ranou z pořádné dálky rozhodl. Bergamo udrželo stoprocentní bilanci v ligové sezoně a ve čtyřech soutěžních zápasech v ročníku neprohrálo.
Výsledky 2. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 2. kola italské fotbalové ligy
Lecce – AS Řím 0:4 (4. a 23. Malen, 25. Soulé, 65. Mara)
Bergamo – Boloňa 1:0 (90.+6 Samardžič)