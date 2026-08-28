Fotbal

SESTŘIHAC Milán porazil nováčka z Benátek


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté AC Milán vyhráli i druhý zápas v nové sezoně italské ligy. V předehrávce zdolali svěřenci nového trenéra Rúbena Amorima 2:0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.

Milán se proti nováčkovi Serie A prosadil až po více než hodině hry, v 69. minutě střelou mezi nohama obránce otevřel skóre Goncalo Ramos. Minutu před koncem řádné hrací doby si dal vlastní gól Maročan Radván Halhál, jehož trefil míč vyražený jeho brankářem Filipem Stankovičem.

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