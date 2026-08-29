Druhou výhru vystřelili Juventusu náhradníci v závěru zápasu

Plný počet šesti bodů mají po dvou kolech italské ligy fotbalisté Juventusu. Ti ve druhém kole porazili 2:0 Parmu. Zápas rozhodli v závěrečné půlhodině střídající hráči: Argentinec Nico González a nizozemský záložník Teun Koopmeiners.
González zlomil bezbrankový stav v 63. minutě, jeho střelu zpoza vápna ještě tečoval hostující stoper Troilo. Další náhradník Koopmeiners se prosadil ani ne po dvou minutách na hřišti. Napřáhl z hranice vápna a střelou k tyči nedal brankáři Corvimu šanci. Juventus vyhrál úvodní dva zápasy Serie A potřetí za sebou bez inkasovaného gólu.
Fiorentina po porážce s AS Řím 0:4 prohrála i před svými fanoušky 0:3 s Frosinone a je v tabulce poslední bez vstřeleného gólu.
Bez bodu je také Monza, kterou porazilo na jejím stadionu Udine 3:2. a podobně je na tom FC Turín po porážce 1:2 v Sassuolu.
Italská fotbalová liga – 2. kolo:
Italská fotbalová liga – 2. kolo:
Fiorentina – Frosinone 0:3 (26. a 68. Raimondo, 38. Bracaglia), Monza – Udine 2:3 (37. Colpani, 64. Varela – 32. Piotrowski, 45. Kamara, 45.+3 Ekkelenkamp), Sassuolo – FC Turín 2:1 (32. Volpato, 78. Berardi – 45.+2 Comuzzo), Juventus Turín – Parma 2:0 (62. N. González, 88. Koopmeiners).