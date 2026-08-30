Obhájce titulu Inter Milán v italské lize po čtyřech gólech v síti nováčka z Monzy vyhrál v Cagliari 1:0 a po dvou kolech vede tabulku díky lepšímu skóre před svým městským rivalem. Druhou výhru zaznamenalo také Lazio Řím. Naopak Neapol, která byla v boji o první místo v Serii A v minulých letech největším soupeřem, prohrála doma s Comem 1:2. V premiéře před domácím publikem její nový trenér Massimiliano Allegri neuspěl.
Inter vyhrál s Cagliari devět z deseti posledních vzájemných zápasů v lize a jen jednou se musel spokojit s remízou. Na Sardinii rozhodl už v deváté minutě Turek Calhanoglu, který se trefil i v prvním kole. Jeho spoluhráči se pak předháněli v zahazování šancí, ale mrzet je to nemuselo.
Como, které se chystá na premiéru v Lize mistrů, už na jaře vyřadilo Neapol z poháru na jejím hřišti v penaltovém rozstřelu. Na výhře měl největší podíl Chorvat Baturina, který vstřelil z otočky první gól.
Pak v šestnáctce využil nepřesnou rozehrávku domácích a připravil tak druhou branku pro Řeka Duvikase, který před týdnem zachránil remízu v Udine.
Mezitím Dán Höjlund vrátil domácí do hry, ale podruhé už se jim odpovědět nepodařilo. Allegri, který získal pět titulů s Juventusem Turín, ale na jaře po nepovedené sezoně skončil v AC Milán, tak ani v novém působišti nezačal dobře.
Mnohem spokojenější může být nový muž na lavičce Lazia Řím bývalý reprezentační kouč Gennaro Gattuso. Jeho svěřenci po triumfu v Boloni vyhráli doma nad Janovem 1:0.
Znovu zaúřadoval Frattesi, který je v Laziu na hostování z Interu. Portugalec Tavares, který mu gól připravil, měl blízko k druhému, ale jeho pokus zastavila tyč.
Utkání sledoval poloprázdný Olympijský stadion, protože většina fanoušků zápasy římského klubu bojkotuje na protest proti majiteli.
Výsledky 2. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 2. kola italské fotbalové ligy
AC Milán – Benátky 2:0 (69. Ramos, 89. vlastní Halhál), Fiorentina – Frosinone 0:3 (26. a 68. Raimondo, 38. Bracaglia), Monza – Udine 2:3 (37. Colpani, 64. Varela – 32. Piotrowski, 45. Kamara, 45.+3 Ekkelenkamp), Sassuolo – FC Turín 2:1 (32. Volpato, 78. Berardi – 45.+2 Comuzzo), Juventus – Parma 2:0 (62. N. González, 88. Koopmeiners), Neapol – Como 1:2 (30. Höjlund – 17. Baturina, 34. Duvikas), Cagliari – Inter 0:1 (9. Calhanoglu), Lazio – FC Janov 1:0 (25. Frattesi).