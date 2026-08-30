Fotbal

SESTŘIHInter Milán vyhrál v italské lize i podruhé, Neapol doma podlehla Comu


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Obhájce titulu Inter Milán v italské lize po čtyřech gólech v síti nováčka z Monzy vyhrál v Cagliari 1:0 a po dvou kolech vede tabulku díky lepšímu skóre před svým městským rivalem. Druhou výhru zaznamenalo také Lazio Řím. Naopak Neapol, která byla v boji o první místo v Serii A v minulých letech největším soupeřem, prohrála doma s Comem 1:2. V premiéře před domácím publikem její nový trenér Massimiliano Allegri neuspěl.

Inter vyhrál s Cagliari devět z deseti posledních vzájemných zápasů v lize a jen jednou se musel spokojit s remízou. Na Sardinii rozhodl už v deváté minutě Turek Calhanoglu, který se trefil i v prvním kole. Jeho spoluhráči se pak předháněli v zahazování šancí, ale mrzet je to nemuselo.

Como, které se chystá na premiéru v Lize mistrů, už na jaře vyřadilo Neapol z poháru na jejím hřišti v penaltovém rozstřelu. Na výhře měl největší podíl Chorvat Baturina, který vstřelil z otočky první gól.

Pak v šestnáctce využil nepřesnou rozehrávku domácích a připravil tak druhou branku pro Řeka Duvikase, který před týdnem zachránil remízu v Udine.

Mezitím Dán Höjlund vrátil domácí do hry, ale podruhé už se jim odpovědět nepodařilo. Allegri, který získal pět titulů s Juventusem Turín, ale na jaře po nepovedené sezoně skončil v AC Milán, tak ani v novém působišti nezačal dobře.

Mnohem spokojenější může být nový muž na lavičce Lazia Řím bývalý reprezentační kouč Gennaro Gattuso. Jeho svěřenci po triumfu v Boloni vyhráli doma nad Janovem 1:0.

Znovu zaúřadoval Frattesi, který je v Laziu na hostování z Interu. Portugalec Tavares, který mu gól připravil, měl blízko k druhému, ale jeho pokus zastavila tyč.

Utkání sledoval poloprázdný Olympijský stadion, protože většina fanoušků zápasy římského klubu bojkotuje na protest proti majiteli.

Výsledky 2. kola italské fotbalové ligy

AC Milán – Benátky 2:0 (69. Ramos, 89. vlastní Halhál), Fiorentina – Frosinone 0:3 (26. a 68. Raimondo, 38. Bracaglia), Monza – Udine 2:3 (37. Colpani, 64. Varela – 32. Piotrowski, 45. Kamara, 45.+3 Ekkelenkamp), Sassuolo – FC Turín 2:1 (32. Volpato, 78. Berardi – 45.+2 Comuzzo), Juventus – Parma 2:0 (62. N. González, 88. Koopmeiners), Neapol – Como 1:2 (30. Höjlund – 17. Baturina, 34. Duvikas), Cagliari – Inter 0:1 (9. Calhanoglu), Lazio – FC Janov 1:0 (25. Frattesi).

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