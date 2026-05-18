Fotbal

Arsenal má kolo před koncem na dosah titul


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Arsenal porazili v předposledním kole Premier League Burnley 1:0 a na prvním místě tabulky má na dosah zisk titulu po 22 letech. Před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru, mají kanonýři momentálně náskok pěti bodů. Zisk trofeje mohou slavit už v úterý, pokud City v dohrávce 37. kola nedokáže porazit Bournemouth.

O vítězství Arsenalu nad předposledním Burnley rozhodl gól Kaie Havertze. Šestadvacetiletý německý útočník se trefil hlavou v 37. minutě po rohovém kopu.

Další branku už ale svěřenci Mikela Artety v nervózním duelu nepřidali a proti soupeři, který už má jistý sestup do druhé ligy, se museli o výhru strachovat až do závěrečného hvizdu.

Naposledy se Arsenal radoval z titulu v roce 2004, kdy tým „Invincibles“ pod vedením trenéra Arsene Wengera ovládl sezonu Premier League bez porážky.

Výsledky 37. kola anglické fotbalové ligy

Manchester United – Nottingham 3:2 (5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo – 53. Morato, 78. Gibbs-White), Brentford – Crystal Palace 2:2 (40. a 88. Ouattara – 6. Sarr z pen., 52. Wharton), Everton – Sunderland 1:3 (43. Röhl – 59. Brobbey, 81. Le Fée, 90.+1 Isidor), Leeds – Brighton 1:0 (90.+6 Calvert-Lewin), Wolverhampton - Fulham 1:1 (25. Mané – 45.+3 Robinson z pen.), Newcastle – West Ham 3:1 (19. a 65. Osula, 15. Woltemade – 69. Castellanos), Arsenal - Burnley 1:0 (37. Havertz)

