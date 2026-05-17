Manchester United si zajistil třetí místo, Krejčí se vrátil do základu Wolverhamptonu

Manchester United porazil doma 3:2 Nottingham a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistil třetí místo v tabulce. Rudí ďáblové napravili zaváhání z minulého zápasu, ve kterém na hřišti Sunderlandu jen remizovali 0:0, a vybojovali čtvrté vítězství z posledních pěti utkání. West Ham prohrál 1:3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy.
United v lize zdolali Nottingham poprvé od srpna 2023. Brankami se o to postarali obránce Shaw a po změně stran útočníci Cunha s Mbeumem, oba skórovali podesáté v ročníku.
Jubilejní dvacátou asistenci v sezoně si připsal kapitán Fernandes a vyrovnal ligový rekord Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho.
Za již zachráněný Nottingham dal 14. gól v sezoně Gibbs-White a naopak první brazilský stoper Morato.
Tomáš Souček odehrál 63 minut a hřiště opustil za stavu 0:2. Jeho tým doplatil na nepovedený úvod. Newcastle po 20 minutách vedl zásluhou útočníků Woltemadea a Osuly, který pak nedlouho po odchodu českého záložníka na lavičku přidal další gól. West Ham rychle snížil zásluhou střídajícího Castellanose, ale na víc se nezmohl a prohrál potřetí za sebou.
Do základní sestavy sestupujícího Wolverhamptonu se vrátil po měsíci Ladislav Krejčí, který kvůli zranění krční páteře vynechal dva zápasy a v minulém kole zůstal na lavičce. Jeho tým v posledním domácím zápase remizoval 1:1 s Fulhamem poté, co neudržel vedení a v nastavení prvního poločasu inkasoval z penalty.
O tři místa v evropských pohárech se příští víkend v závěrečném kole poperou čtyři týmy, které v tabulce dělí čtyři body. Šestý Bournemouth čeká úterní dohrávka proti Manchesteru City. Sedmý Brighton prohrál 0:1 v Leedsu po gólu Calverta-Lewina v šesté minutě nastavení. Osmý Brentford musel doma proti Crystal Palace dvakrát dotahovat ztrátu a pokaždé se o to postaral útočník Burkiny Faso Ouattara. Devátý Sunderland v posledních 10 minutách otočil duel na hřišti Evertonu a zvítězil 3:1.
Výsledky 37. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Nottingham 3:2 (5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo – 53. Morato, 78. Gibbs-White), Brentford – Crystal Palace 2:2 (40. a 88. Ouattara – 6. Sarr z pen., 52. Wharton), Everton – Sunderland 1:3 (43. Röhl – 59. Brobbey, 81. Le Fée, 90.+1 Isidor), Leeds – Brighton 1:0 (90.+6 Calvert-Lewin), Wolverhampton - Fulham 1:1 (25. Mané – 45.+3 Robinson z pen.), Newcastle – West Ham 3:1 (19. a 65. Osula, 15. Woltemade – 69. Castellanos).