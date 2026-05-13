Fotbal

City neztratilo nervy a snížilo náskok Arsenalu na dva body


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Manchester City porazil v dohrávce 31. kola Premier League Crystal Palace 3:0. Jeho ztráta na vedoucí Arsenal se tím snížila na dva body. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.

Nejlepšího ligového střelce Haalanda nechal trenér Guardiola na lavičce a po půlhodině hry otevřel v dešti skóre Semenyo, kterého vyslal do šance Foden nečekanou patičkou. Ghanský útočník se v ligové sezoně prosadil už pošestnácté.

Krátce nato se po dalším Fodenově přiťuknutí ve vápně uvolnil Egypťan Marmúš a zvýšil, v závěru skóroval ještě Savinho a zopakoval tak výsledek z prosincového vzájemného zápasu v Londýně. Hráči City prodloužili ligovou neporazitelnost na Etihad Stadium na 17 zápasů, z toho 14 vyhráli.

Finalista Konferenční ligy Crystal Palace bude posledním soupeřem Arsenalu, který se může k prvnímu titulu po 22 letech přiblížit v pondělí doma proti Burnley. City v předposledním kole Premier League nastoupí o den později proti Bournemouthu.

Vedle ligového boje o titul čeká každého z rivalů ještě jeden finálový zápas: Manchester City bude v sobotním duelu s Chelsea usilovat o Anglický pohár, Arsenal o dva týdny později nastoupí ve finále Ligy mistrů proti obhájcům z PSG.

