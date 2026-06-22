Mbappé, Haaland a Messi znovu na scéně. Ve stínu hvězd zabojují outsideři o první body

Jeden z největších favoritů mistrovství světa Francie si může v zápase skupiny I proti Iráku zajistit start ve vyřazovací fázi. Přímý přenos utkání s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 22:15. O první body ve skupině J si v úterý ráno zahrají Alžírsko s Jordánskem, přímý přenos duelu i se studiem nabídne ČT sport a ČT sport Plus od 04:15.
K úvodní výhře nad Senegalem 3:1 Francii pomohl dvěma góly kapitán Mbappé. Sedmadvacetiletý útočník se stal s 58 trefami historicky nejlepším střelcem „Les Bleus“. Nyní jeho zemi čeká premiérový souboj s Iráčany. „Myslím, že jsme se ještě pořádně nerozjeli. Musíme si stále dávat pozor, protože nikdo není automaticky chráněný před překvapeními. Ale výhra proti Senegalu pomohla,“ řekl Mbappé.
Irák nezačal druhé působení na světovém šampionátu a první po 40 letech dobře, úvodní utkání proti Norsku ztratil 1:4. „Musíme se poučit z chyb. Šance na třetí místo pořád existuje. Tři body by k postupu měly stačit,“ uvedl australský trenér Iráku Graham Arnold. Celý zápas proti Norům odehrál krajní obránce či záložník Plzně Merchas Doski.
Stejně jako se Francie v úvodním duelu na turnaji mohla spolehnout na Mbappého, platilo totéž u Norů v případě Erlinga Haalanda. Pětadvacetiletý hráč Manchesteru City se rovněž prosadil dvakrát. Seveřané půjdou do utkání proti Senegalu odpočatí, od trenéra Staaleho Solbakkena si vysloužili dva dny volna.
Senegalci z dosavadních tří účastí na MS postoupili ze skupiny dvakrát. Nyní se potřebují oklepat po úvodním nezdaru proti Francii. „Musíme zmobilizovat hráče, po delší době prohráli soutěžní zápas. Všechnu svou pozornost upřeme na Nory, protože potřebujeme tři body,“ podotkl kouč Pape Thiaw.
Jordánsko si s Alžírskem zahraje o první body
Nováček šampionátu Jordánsko v úvodním zápase s Rakouskem dlouho držel remízový stav, o bod přišel až v závěrečné čtvrthodině a utkání ztratil 1:3. „V takových zápasech dostanete jen pár šancí a ty musíte proměnit. To se nám nepodařilo, ale byla to pro nás velká škola. Snad nám to pomůže do dalších utkání,“ podotkl záložník Núr Ravabdá. Jordánsko čeká na výhru už šest zápasů.
Alžírsko prohrálo s Argentinou po čtyřech duelech, v nichž neinkasovalo. Alžířané po utkání podali oficiální protest proti výkonu rozhodčího, nelíbil se jim zejména zákrok Messiho, který v prvním poločase přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu. Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.
Obhájci titulu Argentinci poměří síly s Rakouskem a vítěz bude mít velmi blízko k prvnímu místu ve skupině J. Argentina zahájila obhajobu titulu přesvědčivou výhrou 3:0 nad Alžírskem. Všechny góly vstřelil Lionel Messi. Kapitán týmu 16. brankou vyrovnal rekord světových šampionátů Miroslava Kloseho, jeho další zásah se tak zapíše do historie.
„Messi je nejlepší hráč světa a Argentina nejlepším týmem. Na zápas se těšíme, taková konfrontace vás vždycky posune,“ věří rakouský záložník Konrad Laimer.