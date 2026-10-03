Hvala, Dijamante. Bosna děkovala Džekovi, který se rozloučil s reprezentací

Páteční zápas ve městě Zenica proti Švédsku byl posledním, v němž Bosna a Hercegovina obdivovala fotbalové umění svého rekordmana Edina Džeka. Zkušený útočník, jenž před dvaceti lety hrával za Teplice, se rozloučil s reprezentační kariérou ve 40 letech.
Při střídání ve druhém poločase odcházel špalírem vytvořeným spoluhráči. „Hrát za svou zemi je nejemotivnější privilegium, které mi kdy fotbal dal. Je to ta nejkrásnější věc, jež mě mohla potkat,“ řekl Džeko, pro něhož bylo utkání Ligy národů proti Švédům 152. za národní tým.
Počet 73 gólů Džeko nerozšířil, i když nebyl daleko. V nastaveném čase první půle dostal míč do sítě, ale ten ještě předtím opustil hrací plochu a gól nemohl platit.
První rozlučkové oslavy si užil už v 11. minutě, odkazující na Džekovo číslo na dresu. Fanoušci na tribunách spustili show s pyrotechnikou. Ještě před utkáním vyvěsili v Sarajevu ohromný dres s nápisem: Hvala, Dijamante (Díky, diamante) na budově nad Věčným plamenem, památníkem obětem druhé světové války.
Během angažmá v Teplicích Džeko dostal poprvé pozvánku do bosenské reprezentace v březnu roku 2007. O tři měsíce později za ni nastoupil premiérově a vyšperkoval ji gólem. Následně z české ligy odešel do Wolfsburgu, pak hrál za Manchester City, AS Řím, Inter Milán či Fenerbahce. Nedávno prodloužil smlouvu v německém klubu Schalke.