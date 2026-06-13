Američané připomněli 96 let staré vítězství. Balogun zářil, Pulisic bude v pořádku

Folarin Balogun prožil v dresu Spojených států amerických snový večer. Stal se prvním Američanem od dob Berta Patenaudea, který na světovém šampionátu zaznamenal v jednom utkání dva góly. Patenaudeovi se to tehdy povedlo na prvním MS v roce 1930 a shodou okolností v zápase proti Paraguayi (3:0). Zároveň šlo až do pátečního duelu o poslední vítězství USA na světovém šampionátu minimálně o tři branky.
Američané tentokráte přehráli Paraguay 4:1. Další dobrá zpráva pro USA přišla i po vítězství, jelikož křídelník Christian Pulisic, jenž odehrál pouze úvodní poločas, je zdravotně v pořádku.
Výběr pořadatelské země rozhodl v Los Angeles o úspěšném vstupu do skupiny D už v prvním dějství, které ovládl 3:0. O druhou a třetí branku se postaral Balogun. „Je to opravdový sen, snový večer,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý hráč Monaka.
Žádné oslavy po historickém zápisu Balogun neplánoval. „Upřímně, myslím si, že si pravděpodobně pustím Netflix,“ uvedl někdejší hráč Arsenalu, Middlesbrough nebo Remeše.
Pulisic se podílel na akci, která vedla k úvodnímu vlastnímu gólu Damiána Bobadilly, navíc asistoval u první Balogunovy trefy. Poté, co ho však jeden z protihráčů trefil do lýtka, o poločase z preventivních důvodů vystřídal. „Nechtěli jsme nic riskovat,“ vysvětlil trenér Mauricio Pochettino. „Myslím si, že to nic není,“ rozptýlil obavy sedmadvacetiletý křídelník AC Milán.
Výhra USA znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.
„Byl to kolektivní výkon. Fanoušci byli výborní. Pokud nás budou takhle podporovat, můžeme dokázat úžasné věci,“ řekl čtyřiapadesátiletý Argentinec Pochettino.
Na losangeleském stadionu bylo 70 492 diváků, mezi nimi například i hollywoodské celebrity Tom Cruise nebo Leonardo DiCaprio. Dalšími soupeři USA ve skupině D budou Austrálie a Turecko.