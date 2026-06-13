Larin naštvaným hrdinou. Po stopách „nejlepší remízy v historii Kanady“

Cyle Larin vyvolal v Kanadě vyrovnávacím gólem v utkání s Bosnou a Hercegovinou obrovskou vlnu euforie. Střelcův spoluhráč Ismael Koné prohlásil, že mu v té chvíli bylo na omdlení. Autor vyrovnávací branky byl ale naštvaný. Už nechce začínat jen na lavičce.
Studená sprcha pro Kanadu, Bosnu poslal v prvním poločase do vedení v 21. minutě Jovo Lukič. Domácí reprezentace dlouho nemohla najít recept na dobře takticky hrajícího soupeře. Domácí měli převahu, více přihrávek v útočné třetině, ale bosenská obrana dokázala dobře odvracet vysoké balony.
Larin umí být produktivní. Ke skórování nepotřeboval mnoho času. Přišel na hřiště čtvrt hodiny před koncem a po 121 sekundách po precizně vypracované akci vyrovnal. Přesně to, co Kanada potřebovala. Produktivita jí do té doby scházela. Za celý zápas vystřelila třináctkrát, jen čtyři rány mířily na branku.
Rozradostnil většinu z 43 002 diváků na torontském stadionu včetně hvězdného hokejisty Connora McDavida nebo herce Ryana Reynoldse. Velké emoce zavládly i přímo na hřišti. „Upřímně jsem si myslel, že omdlím. Bylo to šílené,“ prohlásil třiadvacetiletý záložník Sassuola Koné.
Larin 13 góly vystřílel Kanadě účast na předchozím šampionátu v Kataru v roce 2022, kde se země javorového listu představila v turnaji po 36 letech. Proti Bosně si polepšil na 31 branek v 91 reprezentačních startech.
Forvard Southamptonu ukazuje lačnost střelce. Během krátkého pobytu na hrací ploše se s balonem potkal v pěti případech, byly z toho dvě střely a zapracoval i v obraně.
„Střílím góly, když mě Kanada potřebuje. Chci hrát v každém zápase, ale ne vždy je to na mně. Teď jsem ukázal, že bych měl hrát,“ uvedl jednatřicetiletý kanonýr.
První bod na MS
Larin byl nespokojený, že se nevešel do zahajovací jedenáctky. „Hrajete za klub a dáváte branky. Pak se sami sebe ptáte: ‚Proč to vůbec dělám?‘ Hodně toho obětujete, abyste se sem dostali,“ řekl Larin.
Trenér Jesse Marsch se přesto rozhodl, že ho od začátku nepostaví. „Věděl jsem, že Cyle nebude šťastný, když začne na lavičce. Řekl jsem mu: ‚V Southamptonu jsi prožil skvělou sezonu, a ať už jsi začal v základu nebo ne, vždycky jsi měl vliv na zápas, takhle k tomu musíš přistoupit.‘ A to udělal,“ prohlásil dvaapadesátiletý americký kouč.
Larin zařídil kanadské reprezentaci při její třetí účasti na vrcholné světové akci první bod. Všech šest předchozích duelů na MS tým prohrál. Tamní list The Globe and Mail označil nerozhodný výsledek s Bosnou za „nejlepší remízu v historii země“. Obránce Luc de Fougerolles s tím nesouhlasil, podle něj šlo o „hořkosladkou chvíli“.
Čekání na Daviese
Marsch si za cíl vytkl nejen premiérový postup Kanady do vyřazovací fáze, ale zároveň první místo ve skupině B, kde jsou ještě Katar a Švýcarsko. Ambice jednoho ze tří hostitelů MS vedle USA a Mexika ale zejména v první půli neodpovídaly výkonu.
„Váhali jsme, chyběla nám agresivita. Ve druhém poločase už to bylo jiné. Pokud bychom tak odehráli celý zápas, zvítězili bychom. Hráčům jsem řekl, že si z toho musíme vzít ponaučení, a to rychle. Máme všechno ve svých rukách, je to pro nás velmi důležitý bod,“ konstatoval Marsch.
Zároveň bude doufat, že se do dalšího utkání s Katarem ve čtvrtek ve Vancouveru stihne uzdravit obránce Bayernu Mnichov Alphonso Davies, který po zranění zadního stehenního svalu sledoval páteční zápas ještě jen z lavičky.