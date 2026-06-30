Nagelsmann skončit nehodlá. Matthäus nesouhlasí, Klinsmann mluví o katastrofě

Přes brzké vyřazení chce u reprezentace dál pokračovat. Trenér Německa Julian Nagelsmann sám nerezignuje po neúspěchu na mistrovství světa, kde jeho výběr vypadl už v prvním kole play-off s Paraguayí. Po změně naopak volají německé legendy Lothar Matthäus i Jürgen Klinsmann.
„Už to nemám ve svých rukách, ale když bude zájem, chci pokračovat. Já z boje neutíkám,“ uvedl Nagelsmann, jehož výběr podlehl Paraguayi na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení zápas v Bostonu skončil 1:1.
Kapitán mistrů světa z roku 1990 Matthäus je naopak přesvědčený, že Nagelsmann by měl skončit. Podle rekordmana německé reprezentace v počtu zápasů tým provázelo příliš mnoho problémů mimo hřiště.
„Sám jsem to zažil na mistrovství v roce 1994,“ připomněl pětašedesátiletý Matthäus šampionát ve Spojených státech, kde s Německem skončil ve čtvrtfinále po prohře s Bulharskem.
„Nevím, proč teď musely být rodiny hráčů na turnaji od prvního zápasu. Hráči pak kvůli tomu řeší jen jejich cestování a hotely,“ uvedl Matthäus. „A ve finále potom byli všichni naštvaní na všechny,“ dodal.
„Protože někteří hráči mohli mít rodinu přímo v týmovém letadle, rodiny dalších hráčů ale musely cestovat běžnými lety. Jen to vyvolalo neshody a nikdo nemyslel na fotbal. Rodiny měly přicestovat, až když by tým něco dokázal, třeba na čtvrtfinále,“ řekl.
Servítky si nebral ani další bývalý reprezentant Klinsmann. „Způsob, jakým jsme vypadli, je ostuda a katastrofa. Tohle nikdo nečekal,“ uvedl trenér, který Německo v roce 2006 dovedl na domácím šampionátu k bronzovým medailím.
„Všechno se teď musí důkladně přezkoumat. A přijdou důsledky, ať už budou jakékoli,“ přidal Klinsmann. „Odpovědnost nesou všichni – od realizačního týmu přes svaz až po nominované hráče. Každý z nich k této katastrofě přispěl,“ prohlásil.