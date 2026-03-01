AC Milán vyhrál v Cremoně díky dvěma gólům v závěru utkání

Fotbalisté AC Milán v Serii A vyhráli 2:0 na hřišti Cremony a na vedoucí Inter ztrácejí z druhého místa stále 10 bodů. Vítězství nad nováčkem zařídili stoper Strahinja Pavlovič a Rafael Leao brankami v samotném závěru duelu. Atalanta Bergamo prohrála 1:2 na hřišti Sassuola a neuspěla po devítizápasové sérii bez porážky.
Pavlovič skóroval v 90. minutě po Modričově centru, který srbský obránce tečoval do sítě. Ve čtvrté minutě nastavení rychlý protiútok Nkunkua završil Leao střelou do prázdné brány, portugalský útočník dal devátý gól v sezoně.
Cremona čeká na vítězství už 13 kol a nyní poprvé od ledna 2023 neskórovala ve čtyřech domácích zápasech po sobě. V tabulce je nováček na posledním nesestupovém místě jen díky lepšímu skóre v porovnání s Lecce.
Svěřenci trenéra Raffaelea Palladina hráli od 16. minuty v početní výhodě po vyloučení útočníka Pinamontiho, přesto dvakrát inkasovali a nevyužili herní převahu. Jediný gól Atalanty vstřelil Američan Musah dvě minuty před koncem.
Sassuolo zvítězilo potřetí za sebou, což se mu v nejvyšší soutěži povedlo po třech letech. V tabulce je osmé o sedm bodů za sedmým Bergamem.
Výsledky 27. kola italské fotbalové ligy
Cremona – AC Milán 0:2 (90. Pavlovič, 90.+4 Leao), Sassuolo – Bergamo 2:1 (23. Koné, 69. Thorstvedt – 88. Musah).