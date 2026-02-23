Fiorentina porazila Pisu 1:0 a vyhrála tak záchranářský souboj v italské fotbalové lize. Utkání rozhodl ve 13. minutě střelou zblízka Moise Kean.
Fiorentina zdolala Pisu a unikla ze sestupových příček
Italský reprezentační útočník se trefil i ve třetím únorovém utkání svého týmu v nejvyšší soutěži a s osmi góly je nejlepším střelcem Fiorentiny v sezoně.
V minulém kole Kean zařídil svou brankou vítězství v Comu. Fiorentina se po druhé výhře za sebou dostala ze sestupového pásma díky lepšímu skóre, než má osmnácté Lecce. Pisa, která jedinou ligovou výhru v sezoně vybojovala začátkem listopadu, je předposlední a stejně jako nejhorší tým soutěže Verona ztrácí na příčky zajišťující záchranu devět bodů.
Jediný gól padl i v Boloni, která porazila Udine zásluhou penalty Federica Bernardeschiho. Domácí po sérii čtyř porážek zvítězili podruhé za sebou a na osmém místě odskočili svému soupeři na čtyři body.
Italská fotbalová liga – 26. kolo
Fiorentina – Pisa 1:0 (13. Kean), Boloňa – Udine 1:0 (75. Bernardeschi z pen.).