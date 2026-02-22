Obhájce italského titulu narazil v Bergamu. Tam fotbalisté Neapole ve 26. kole italské ligy sice vedli 1:0, ale po obratu ve druhém poločase domácí celek výsledek otočil na 2:1 a prodloužil sérii bez porážky na devět zápasů. Neapol je nyní v tabulce třetí. Své fanoušky nepotěšili hráči AC Milán, kteří neuspěli teprve podruhé v sezoně, tentokrát překvapivě 0:1 s Parmou. Zklamaný favorit tak na druhém místě tabulky ztrácí na vedoucí Inter Milán už deset bodů.
Neapol v Bergamu vedla, ale je bez bodu. AC Milán zaskočila Parma
Favorizovaný AC doplatil na bezzubou koncovku, z 25 střel směřovalo mezi tři tyče jen šest. Nejblíž gólu byl Leao, jenž v 64. minutě trefil tyč. Hosté naopak dokázali z minima vytěžit maximum a v 80. minutě rozhodl po rohovém kopu argentinský obránce Troilo.
Neapolský celek pod vedením trenéra Antonia Conteho utrpěl další ztrátu po předchozí remíze s AS Řím a opět se jim vzdálila obhajoba titulu. Na vedoucí Inter ztrácejí už 14 bodů.
Neapol brzy vedla gólem nikým nehlídaného Beukemy po standardní situaci. V závěru poločasu rozhodčí po zhlédnutí videa odvolal penaltu nařízenou ve prospěch hostů a po změně stran stejnému týmu neuznal kvůli faulu gól. Načež po hodině hry Atalanta vyrovnala zásluhou Pašaliče a o dvacet minut později opět hlavou rozhodl střídající Samardžič. Domácí díky tomu znovu srovnali krok s Comem, které na šestém místě tabulky drží poslední pohárovou příčku.
Výsledky 26. kola italské fotbalové ligy
AC Milán – Parma 0:1 (80. Troilo), FC Janov – FC Turín 3:0 (21. Norton-Cuffy, 40. Ekuban, 83. Messias), Bergamo – Neapol 2:1 (61. Pašalič, 81. Samardžič – 18. Beukema), Juventus Turín – Como 0:2 (11. Vojvoda, 61. Caqueret), Lecce – Inter Milán 0:2 (75. Mchitarjan, 82. Akanji), Cagliari – Lazio Řím 0:0.