Romelu Lukaku prvním gólem v sezoně italské ligy rozhodl v závěrečném nastavení o vítězství Neapoli na hřišti poslední Verony 2:1. Svěřenci Antonia Conteho se dočkali výhry poté, co z předchozích dvou zápasů vytěžili jediný bod. Inter Milán po šokujícím vyřazení z Ligy mistrů porazil FC Janov 2:0 a prodloužil v Serii A vítěznou sérii na osm zápasů.
Lukaku rozhodl o vítězství Neapoli trefou v nastavení, Inter si polepšil náskok na čele tabulky
Neapol vedla už od druhé minuty po trefě hlavičkou Höjlunda, jenž dal devátý gól v ročníku a v tabulce střelců se dotáhl na dvojici hráčů Coma Paze a Duvikase. Všichni tři ztrácejí na nejlepšího ligového kanonýra Martíneze z Interu pět gólů.
Favorit se ale pak do velkých šancí nedostával a naopak v 64. minutě inkasoval z kopačky Akpy Akpra, jehož pokus ještě tečoval mimo dosah brankáře Höjlund.
V šesté minutě nastavení se ale ujala spolupráce střídajících hráčů – Lukaku si ve vápně našel centr Giovaneho a ranou zblízka se v Serii A prosadil poprvé od 23. května. Dvaatřicetiletý belgický útočník mezitím dlouho chyběl vinou zranění a v lize nastupuje sporadicky z pozice náhradníka.
Inter měl od úvodního hvizdu velkou herní převahu, šance Bonnyho, Dimarca a Mchitarjana ale pochytal brankář Bijlow. Na Dimarcův precizní volej za tyč po půlhodině hry byl už ale osmadvacetiletý Nizozemec krátký.
Výhru zpečetil v 70. minutě střídající Calhanoglu z penalty nařízené za ruku. Lídr Serie A zabral po rozčarování z nezdaru v Lize mistrů, s níž se musel rozloučit po porážkách 1:3 a 1:2 s norským mistrem FK Bodö/Glimt.
V čele tabulky mají hráči Interu třináctibodový náskok na druhý AC Milán. Na třetím místě neúplné tabulky se nachází obhájci titulu z Neapole s bodovou ztrátou na druhý celek. Hellas čeká na výhru už 12 kol a na nesestupové příčky ztrácí devět bodů.
Výsledky 27. kola italské fotbalové ligy
Como – Lecce 3:1 (18. Duvikas, 35. Rodríguez, 44. Kempf – 13. Coulibaly), Hellas Verona – Neapol 1:2 (65. Akpa Akpro – 2. Höjlund, 90.+6 Lukaku), Inter Milán – FC Janov 2:0 (31. Dimarco, 70. Calhanoglu z pen.).