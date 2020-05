Období bez fotbalu v Česku skončí. Na konci května se restartuje první i druhá liga

V pražské hale O2 universum, kde se za přísných hygienických opatření jednání grémia LFA konalo, hlasovali zástupci týmů první i druhé ligy zvlášť. V nejvyšší soutěži se vyslovilo pro dohrání 13 z 16 celků - zdržely se Karviná, Opava a Zlín. O patro níž dalo zelenou pro pokračování ročníku 15 z 16 účastníků, proti byl Sokolov.

Kluby se vyslovily pro dokončení soutěží v kompletní podobě, v případě první ligy tedy i s nadstavbovou částí.

Ligový výbor LFA už na konci dubna po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru schválil restart sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale nestihla dohrát do 30. června, muselo její prodloužení odsouhlasit grémium.

To zároveň schválilo změnu termínové listiny, kterou předložil výbor LFA. První liga by se měla dohrát do 15. července, baráž o nejvyšší soutěž do 18. července. V případě problémů - například pozitivního testu hráče - by bylo možné ročník prodloužit až do 2. srpna.

Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha s náskokem osmi bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

Liga se bude v tuzemsku hrát stejně jako v dalších zemích bez diváků a za specifických hygienických opatření. Zatím není znám přesný počet osob, jenž bude moci být při zápasech na stadionu.

Dohrávat se bude i semifinále a finále domácího poháru. Naopak amatérské soutěže od třetí ligy níže, které řídí Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.