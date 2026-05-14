Holeš považuje svůj čtvrtý titul v dresu Slavie za nejtěžší

Za dosud nejtěžší označil letošní triumf Slavie v nejvyšší fotbalové soutěži Tomáš Holeš. Lukáš Provod zase ocenil, že klub zvládl obhajobu i v náročné sezoně, během níž se představil v hlavní fázi Ligy mistrů. Holeš s Provodem stvrdili čtvrtý společný ligový titul v dresu Slavie a bok po boku dorazili i na tiskovou konferenci.
Slavia porazila doma Jablonec 5:1 má po třetím kole nadstavby v čele tabulky nedostižný sedmibodový náskok na druhou Spartu. „Pocitově to byl asi nejtěžší titul. Měli jsme spoustu krizí, kdy vypadlo hodně hráčů. Liga se hrozně zkvalitnila, sám vím, kolik mě to stálo energie,“ podotkl na tiskové konferenci po zápase Holeš.
„Je obdivuhodné, že v sezoně, kdy hrajeme Ligu mistrů, dokážeme udělat titul. Přepínat mezi těmito dvěma soutěžemi je v hlavě složité. V Lize mistrů jsme asi nebyli tak úspěšní, jak jsme si představovali, ale v lize jsme valili výborně,“ řekl Provod.
Lídr tabulky si pojistil titul dvě kola před koncem navzdory tomu, že mu v úterý disciplinární komise zkontumovala víkendové derby proti Spartě, během něhož v Edenu domácí fanoušci vběhli na trávník a napadli několik hráčů soupeře. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát před prázdnými tribunami. Ten první byl proti Jablonci, oslava po závěrečném hvizdu tak proběhla v komorní atmosféře.
„Je to trochu smutné, že tu nejsou lidi a není to pravá oslava, ale s tím jsme počítali. I tak doufám, že si to užijeme, protože si to zasloužíme,“ uvedl Holeš. „Sám jsem se trochu bál, jak to bude bez lidí vypadat, ale všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně. Zvládli jsme to famózně,“ ocenil Provod.
Oba zkušené české reprezentanty chování slávistických příznivců hodně zasáhlo. „Pro mě osobně to bylo jedno z největších zklamání, co jsem ve fotbale zažil. Byl jsem z toho dva dny dost zlomený, nemohl jsem to dostat z hlavy. Byli jsme blízko historickému momentu, ale bohužel se stala tahle věc. O to jsem šťastnější za reakci týmu. Spadl mi ohromný kámen ze srdce, že už jsme mistři,“ řekl Holeš.
Jen na tribuně seděli útočník Tomáš Chorý s obráncem Davidem Douděrou. Oba v derby dostali červenou kartu a následně byli kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyřazeni z kádru. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík o víkendu oznámil, že si oba mohou hledat nové angažmá.
„Je to rozhodnutí vedení klubu, které musíme jako hráči respektovat. Oba byli, jsou a budou naši kamarádi. Ať to dopadne jakkoliv, budeme vzpomínat na bitvy, které jsme spolu zvládli. Mluvil jsem s nimi a snažil jsem se jim vyjádřit svou osobní podporu. Vážím si toho, co pro Slavii udělali, a kdyby cokoliv potřebovali, jsem tady pro ně,“ ujistil devětadvacetiletý Provod.
„Také mám oba kluky hrozně rád, jsou to moji blízcí kamarádi. Na titulu mají velký podíl. Takže si to užijeme dnes všichni společně a uvidíme, co bude dál,“ uvedl o čtyři roky starší Holeš.
Slavii čekají ještě dva zápasy, Provoda s Holešem už se ale týkat nebudou. Trenér Jindřich Trpišovský prozradil, že oba hráči dostanou i s výhledem na blížící se mistrovství světa volno. Trpišovský schytal také pořádnou sprchu šampaňským od rozjařených hráčů, kteří vtrhli na jeho tiskovou konferenci.
„Chtěl jsem letět na dovolenou s Holim, ale dal mi košem. Takže poletím asi s rodinou,“ smál se Provod. „Moc času na odpočívání ale nebude. Oba věříme, že se do nominace dostaneme, a budeme chtít přenést vítěznou mentalitu ze Slavie i do reprezentace,“ dodal kreativní záložník.